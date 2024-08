El mejor folklore del mundo reúne a 3.000 personas en Baza

El Festival Internacional de Folklore (FIF), que esta año ha alcanzado su 38º edición, ha vuelto a ser un evento cultural que no se han querido perder las más de 3000 personas que han asistido al mismo durante las dos jornadas de que consta el FIF celebradas en el campo de fútbol de la Alameda, que se prepara para acoger los conciertos de la cada vez más cercana feria de Baza.

Organizado por el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza, el festival tuvo su aperitivo artístico en la mañana del pasado sábado cuando los grupos participantes recorrieron algunas de las principales calles y plazas de la ciudad ofreciendo una pincelas de su folklore.

Ya por la tarde noche durante la primera gala, actuaron el Grupo de Coros y Danzas «Niño Jesús del Balate», de la ciudad murciana de Mula. El grupo, con mucho brío, fue alternando entre malagueñas y parrandas para finalizar con la explosiva Jota de Aljucer. Cogía el relevo la compañía «Istanbuldans spor külubu», de Turquía, que con una cuidada puesta en escena interpretaron diferentes danzas de varias regiones de su país, acompañados magistralmente por un cuerpo musical de gran nivel. Cerraba la velada el Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza, con más de 50 artistas sobre el escenario, mostrando un variado repertorio con dos partes diferenciadas: la primera, donde se alternaron dos danzas de las comarcas de Baza y Huéscar (la Jota de Castilléjar y el Fandango de Zújar) con otras dos danzas malagueñas (Bolero de Alozaina y Fandango de Comares). A modo de interludio, el excelente cuerpo de músicos interpretó una particular versión de «A mi manera». En el segundo bloque se sucedieron varias danzas del repertorio flamenco del grupo que fueron muy jaleadas por el público.

La segunda jornada del festival fue tan intensa como la primera siendo los encargados de abrirla la Asociación Coros y Danzas de Granada, que era la segunda vez que participaba en la muestra folclórica de Baza, ofreciendo un variado repertorio y un precioso vestuario. Varios fragmentos de su espectáculo «Danza Andaluza» se fueron sucediendo en su primera intervención. Después de unas sevillanas boleras, cerraron su pase con varias danzas del Sacromonte, donde no faltó la Mosca, las Farrucas o los Tangos característicos del emblemático barrio nazarí. Llegó el turno del Ballet Folclórico del Bío Bío de Chile. Un espectacular grupo en todos sus aspectos que mostraron 3 cuadros con diferentes danzas de las regiones de su país: la Patagonia en la zona austral con fuerte influencia extranjera, Aymara de la zona norte con danzas muy coloridas de carnaval y de Rapa Nui, donde se alternaba la fuerza da las danzas masculinas con la sensualidad de las chicas del cuerpo de baile. Y para terminar volvió el grupo anfitrión para clausurar la 38ª edición del FIF, con un repertorio lleno de fuerza, brío, elegancia y maestría, que interpretaron con pasión el numeroso cuerpo de baile. Para la ocasión el repertorio se centró en las danzas de varias localidades de la zona, donde no faltó el Fandango de Baza, las Gandulas de Orce o las Seguidillas de la Puebla de Don Fadrique. Una original escenificación sirvió de preámbulo a una preciosa danza almeriense: Si vas pa la mar. Y cerró la jornada el siempre espectacular Chacarrá de Tarifa. Ha que puntualizar que el festival siguiendo la misma filosofía desde sus inicios es gratuito el publico no paga entrada.

El festival tiene un presupuesto de 25.000 euros, una cantidad sensiblemente inferior a otras ocasiones y cuenta con el apoyo económico de Diputación de Granada del Ayuntamiento de Baza y de Fundación Caja Rural y la inestimable ayuda de Festifolk España que posibilita que los grupos extranjeros puedan actuar en localidades de la comarca oscense como Huéscar y Orce.