Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vanesa Mesas, con el brazo en cabestrillo, junto a integrantes de la Asociaciación de Empresarios IDEAL

MasDrama lidera la presencia de Baza en FITUR 2026

Este año ha sido una feria extraña, sin actos festivos y apenas políticos, debido al luto nacional

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 23 de enero 2026, 22:03

Comenta

La empresa bastetana MasDrama, responsable de la gestión de la Oficina Municipal de Turismo de Baza, ha liderado esta semana la presencia de la ciudad ... en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, una edición especialmente marcada por un clima de respeto y recogimiento en Andalucía a raíz de los acontecimientos recientes vividos en la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Posibles nevadas en Granada capital y estos pueblos de la provincia: horas clave y zonas afectadas
  2. 2 Un terremoto se deja sentir de madrugada en el Cinturón de Granada
  3. 3 Fallece José María Guadalupe, exconcejal de Granada y columnista de IDEAL
  4. 4 El Ayuntamiento de Granada activa un plan especial ante la posible nevada del fin de semana
  5. 5

    Una jueza granadina instruirá la tragedia de Adamuz, el mayor siniestro de la alta velocidad española
  6. 6 Daña un coche aparcado y llama a la Policía Local de Albolote para autodenunciarse
  7. 7 La DGT pide evitar desplazamientos por carretera este fin de semana por fuertes nevadas
  8. 8 El pájaro más bonito del mundo vive en Granada
  9. 9 La caída de un muro por lluvias corta el tráfico ferroviario en un tramo de Córdoba
  10. 10 Cortada la A-92 a la altura del Puerto de la Mora por la nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal MasDrama lidera la presencia de Baza en FITUR 2026

MasDrama lidera la presencia de Baza en FITUR 2026