MasDrama lidera la presencia de Baza en FITUR 2026

La empresa bastetana MasDrama, responsable de la gestión de la Oficina Municipal de Turismo de Baza, ha liderado esta semana la presencia de la ciudad ... en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, una edición especialmente marcada por un clima de respeto y recogimiento en Andalucía a raíz de los acontecimientos recientes vividos en la comunidad.

Lejos del ambiente habitual de celebración y promoción turística, la participación de MasDrama y del equipo de la Oficina Municipal de Turismo se ha desarrollado desde la responsabilidad y el compromiso institucional, manteniendo la agenda de trabajo prevista y reforzando el apoyo al sector turístico local. Desde la propia empresa han señalado que se ha tratado de un FITUR «sin fotos ni celebraciones», pero con un intenso trabajo profesional centrado en sembrar oportunidades de futuro para el territorio.

Durante su estancia en Madrid, el equipo liderado por Vanesa Mesas ha asistido a los integrantes de la expedición bastetana, presente en el recinto Ferial de IFEMA y mantenido las reuniones previamente concertadas con profesionales y entidades del sector, además de cerrar acuerdos y abrir nuevas vías de colaboración que permitirán seguir posicionando a Baza como destino turístico. Asimismo, MasDrama ha acompañado y asesorado a empresarios y empresarias del ámbito turístico de la comarca, facilitando contactos y compartiendo experiencias con el objetivo de maximizar el impacto de su presencia en la segunda feria de turismo más importante del Mundo.

Vanesa Mesas, destaca que uno de los momentos destacados de esta edición iba a ser la presentación oficial de Baza, prevista para el pasado jueves en el stand de Granada. Se trataba de una propuesta especialmente cuidada, ideada por MasDrama junto a un grupo de artistas y profesionales bastetanos, concebida para mostrar la identidad de la ciudad desde una perspectiva creativa y emocional, poniendo en valor a su gente, su talento y su forma de sentir el territorio.

Sin embargo, dicha presentación ha sido pospuesta como muestra de respeto a las circunstancias actuales. Desde la empresa bastetana han subrayado que este aplazamiento no supone una cancelación, sino un cambio de momento, confiando en poder llevarla a cabo más adelante, cuando el contexto sea el adecuado. «Las historias que merecen ser contadas siempre encuentran su tiempo», señala Vanesa Mesas.

Desde MasDrama destacan que FITUR 2026 ha sido, ante todo, una feria de compromiso y presencia, de «estar y sostener», convencidos de que el turismo también desempeña un papel clave en los procesos de reconstrucción y generación de oportunidades, incluso en los momentos más difíciles.

Con esta participación, la empresa bastetana reafirma su apuesta por seguir trabajando en la promoción de Baza, con una mirada a largo plazo y la convicción de que el futuro del turismo no se espera, sino que se construye día a día.