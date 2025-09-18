Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Reunión en el CEP de Baza con los equipos directivos de los centros educativos de las comarcas de Baza y Huéscar IDEAL

María José Martín se reúne con los responsables de los centros de Baza y Huéscar

La delegada territorial de Desarrollo Educativo asegura que «estos encuentros refuerzan la colaboración para mejorar la calidad educativa»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:49

María José Martín Gómez delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, se ha reunido con los equipos directivos de los centros educativos de las zonas de Baza y Huéscar en el Centro del Profesorado (CEP) de Baza.

La reunión ha servido como acto de apertura del curso escolar 2025-2026, con el objetivo de alinear estrategias y reforzar la colaboración entre la administración educativa y los centros. «Estos encuentros son esenciales porque representan el pistoletazo de salida de un curso que afrontamos con ilusión y determinación y el trabajo en equipo entre los centros y la administración es la piedra angular para seguir mejorando la calidad educativa en nuestra provincia», ha asegurado la delegada.

Entre los asuntos tratados, Martín ha destacado la puesta en marcha del nuevo Plan de Actuación de la Inspección Educativa, que centrará sus esfuerzos en la supervisión y acompañamiento en la atención a la diversidad, así como en el seguimiento del desarrollo curricular en los centros. «No se trata de una evaluación al uso, sino de un acompañamiento que pretende ayudaros a optimizar recursos y estrategias en beneficio del alumnado», ha indicado.

Asimismo, ha abordado las novedades organizativas derivadas del reciente acuerdo sindical, que introduce la modalidad telemática para parte de la jornada no lectiva del profesorado. La delegada ha pedido a los equipos directivos «liderazgo, flexibilidad y eficacia en su aplicación, sin perder de vista la calidad educativa ni la atención a las familias».

Otros temas clave han sido la gestión de ausencias, el seguimiento del absentismo escolar, la correcta aplicación de protocolos de acoso y conductas suicidas ,la transparencia en los procesos de evaluación y la renovación de equipos directivos.

