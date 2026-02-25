Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Jornada formativa del RELAS IDEAL

María del Carmen Sánchez anuncia la elaboración del II Plan Local de Salud

La edil de Salud del Ayuntamiento de Baza participa en una jornada formativa del RELAS

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 25 de febrero 2026, 08:49

Comenta

El Centro Municipal de Bienestar Social de Baza acoge una jornada formativa enmarcada dentro de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) sobre «Prácticas ... con evidencia científica en prevención y promoción de la salud», una cita que contó con la presencia de la concejala de Salud del Ayuntamiento de Baza, Mª Carmen Sánchez, quien adelanta la intención de comenzar a elaborar el II Plan Local de Salud de Baza.

