María del Carmen Sánchez anuncia la elaboración del II Plan Local de Salud
La edil de Salud del Ayuntamiento de Baza participa en una jornada formativa del RELAS
JOSÉ UTRERA
BAZA
Miércoles, 25 de febrero 2026, 08:49
El Centro Municipal de Bienestar Social de Baza acoge una jornada formativa enmarcada dentro de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) sobre «Prácticas ... con evidencia científica en prevención y promoción de la salud», una cita que contó con la presencia de la concejala de Salud del Ayuntamiento de Baza, Mª Carmen Sánchez, quien adelanta la intención de comenzar a elaborar el II Plan Local de Salud de Baza.
La jornada formativa fue impartida por Ana María Guirado Ramón, trabajadora social y coordinadora del Centro Comarcal de Adicciones AD-HOC de Baza y María Regina Pereira Moreto, trabajadora social del Hospital de Baza, ambas profesionales con una larga trayectoria en la intervención social y promoción de la salud.
Diferentes profesionales tanto del ámbito social como del sanitario participaron para repensar estrategias que ayuden a una intervención más eficaz y contrastada científicamente. Se analizaron buenas prácticas en prevención comunitaria y se incidió en la importancia de la implicación de la población en los proyectos que se desarrollen. Se sentaron bases para la elaboración del II Plan Local de Salud en Baza y como mensaje se destacó que «prevenir es dibujar entornos valiosos». Los participantes en la jornada califican el encuentro como «necesario para enfocar el trabajo de una forma coordinada y con la implicación del máximo de entidades y disciplinas posibles para que el impacto sea positivo e incida en una mejora real de la salud local».
