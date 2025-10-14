En marcha el vigesimoctavo curso del Aula Permanente de Formación Abierta de Baza Lucía Noguera Cuadros, es la nueva coordinadora local del nuevo curso que se inicia con 50 alumnos

El director provincial del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, Juan Antonio Maldonado, y el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, han inaugurado el nuevo curso en la sede bastetana, que este año también tienen nueva coordinadora en la persona de Lucia Noguera Campos, quien también ha sido profesora del Aula con anterioridad.

El nuevo curso que ya es el vigesimoctavo, desde que el recordado profesor Miguel Girado, implanto esta modalidad educativa y cultural en Baza, comienza inicialmente con 50 alumnos, aunque la matricula aún está abierta para quien quiera sumarse a esta oferta educativa de la Universidad de Granada, el único requisito es ser mayor de 50 años.

La programación formativa del nuevo curso incluye dos asignaturas troncales: «Geografía y recursos territoriales del Sureste Ibérico» e «Inteligencia emocional para la vida e intergeneracionalidad»; cinco asignaturas complementarias: «Técnicas Narrativas y Experimentación en la Novela Española», «Inteligencia Artificial para todos», «Educación para la Salud», «Ecos del tiempo: historia y sociedad a través de la música» y «Pervivencia del mundo clásico»; y una optativa especial: Informática. Las clases son de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Durante la inauguración del curso, se informó que el XXVIII Encuentro Interprovincial se desarrollará del 24 al 26 de abril del 2026.

Durante el sencillo acto que contó con la presencia de la mayoría del alumnado, el alcalde de Baza les dio la bienvenida, los animó a meterse de lleno en el desarrollo de las asignaturas y ofreció la logística municipal al servicio de esta iniciativa que parte de la Universidad de Granada y que encuentra en el Ayuntamiento el respaldo necesario para hacerse realidad.