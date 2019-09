En marcha el 8º Concurso Internacional de Música de Cámara «Antón García Abril» Intervención de Antón García Abril durante la inauguración del concurso / RICARDO CAÑABATE Participan músicos de 9 provincias españolas y de Portugal, Italia, Austria y Países Bajos RICARDO CAÑABATE BAZA Jueves, 26 septiembre 2019, 22:54

El Teatro Dengra lucía sus mejores galas para acoger el acto de inauguración del octavo Concurso Internacional de Música de Cámara «Antón García Abril», un certamen ya consolidado y que convierte a Baza en el punto de mira de la música, a la par que proyecta su nombre como sede de este evento al que acuden músicos de numerosos lugares de la geografía española y de diferentes países.

El director del Conservatorio Profesional de Música «José Salinas» fue el encargado de presentar esta edición, así como de dar la bienvenida al propio Antón García Abril, participantes y público asistente, además de presentar y conducir las diferentes intervenciones que comenzaron con la de Francisca García Vázquez, presidenta de la Asociación de este Concurso Internacional, quien se encargó de presentar a los diferentes miembros del jurado, dar la bienvenida a todos los participantes e invitar a todos los ciudadanos de Baza a que se sumen a este evento.

Intervino a continuación la profesora de piano Mónica Déniz Betancor, dirigiéndose de forma especial al auditorio de habla inglesa, para dar la bienvenida a todos los concursantes y explicar el desarrollo del concurso, con el inicio de la fase eliminatoria a partir de las diez de la mañana de hoy jueves, en el Auditorio del Conservatorio de Baza.

La concejala de Educación, Yolanda Fernández, se refirió a este certamen como un referente nacional e internacional, repasando su historia y celebrando el nuevo emplazamiento en el Teatro Dengra, algo que dará realce a un concurso que crece y gana en difusión, siempre unido al nombre de Baza, una ciudad media y con recursos limitados, pero empeñada en sacar adelante este evento, junto a la Diputación, y con un papel destacado de la asociación del Conservatorio y del propio compositor aragonés.

La diputada provincial Fátima Gómez destacó el esfuerzo, la generosidad e implicación y logros de este evento, gracias al esfuerzo colectivo, mostrándose sorprendida por el nuevo espacio que acogía este acto en un teatro «que impacta y que supone un logro que Baza se merecía». Dedicó sus alabanzas a la música y a las personas que están en la música e hizo referencia al aumento de la colaboración económica de este año, por parte de la Diputación, así como su disposición para seguir en esta tarea. Deseó que quienes vienen de Baza disfruten de esta ciudad y que tengan la suerte que se merecen.

Cerró el turno de palabras Antón García Abril, mostrando su agradecimiento a todos y la alegría y satisfacción por volver a Baza y por formar parte de la historia de este concurso, así como por los apoyos que siempre recibe. Recordó que no pudo estar en la última edición, por encontrarse en otro evento en Moscú, lo que le valió para comprobar que en España se hacen muy bien las cosas y que no siempre lo de fuera es mejor. España, dijo, es país de talento y sus jóvenes lo tienen. Algo que también tiene Baza, porque es una ciudad grande de miras. No escatimó halagos hacia el Teatro Dengra y hacia un jurado de músicos de gran relieve.

A continuación, se dio paso al concierto del Dúo Ludos Tonalis, integrado por David Pons y Manuel Jesús Corbacho, quienes vencieron en la edición del 2017 de este certamen bastetano. Ofrecieron una nueva versión para saxofón y piano de la Sonata de Sienna de Antón García Abril y la obra de Piet Swerts «Klonos», terminando con un bis de «No por amor, no por tristeza» del mismo García Abril que felicitó cariñosamente a este dúo que fue fuertemente aplaudido tras sus actuaciones.