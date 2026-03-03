La Mancomunidad de Baza entrega sus galardones anuales con motivo del Día de Andalucía

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza celebró el acto de entrega de la V Edición de los Premios Día de Andalucía de ... la Comarca de Baza a los colectivos y empresas que durante el año 2025 destacaron por su labor y actividad social y económica.

En el acto organizado en el Cine Ideal de Baza, Auditorio Enrique Pareja, fueron entregados 24 reconocimientos en las 3 categorías que se contemplan las bases: a la trayectoria de entidades asociativas (o personas) sin ánimo de lucro, a la iniciativa emprendedora y a la trayectoria empresarial o profesional.

La presidenta de la Mancomunidad, Carmen Rocío Martínez Ródenas, destacó el valor de todos los premiados «por su labor y dedicación, su entrega diaria, para hacer de nuestros municipios y de nuestra comarca un lugar mejor donde vivir y desarrollarnos plenamente, un lugar de futuro para las nuevas generaciones» y definió los Premios como una muestra del «agradecido y debido apoyo institucional de la Mancomunidad y de todos y cada uno de los ayuntamientos de la Comarca a las mujeres y hombres que hay detrás de estos proyectos»

El acto contó con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, Pedro Justo Ramos (Baza), Juan Francisco Torregrosa

(Benamaurel) María Pilar Vázquez (Caniles), Juan Fernández, (Cortes de Baza) Carmen Rocío Martínez Rodenas, (Cuevas del Campo), Ana Belén Martínez (Cúllar) José Pretel Vico (Freila) y Salvador Moreno (Zújar).

Baza

La Asociación Salvando Vidas, «por su labor destinada a la atención a los animales abandonados, ofreciéndoles una segunda oportunidad, en un claro ejemplo de trabajo social, participativo y solidario». El Hotel Sibel, «por su apuesta por Baza como un destino hotelero de primer nivel y el compromiso con un servicio de cercanía y excelencia». El Restaurante Jardines Las Conchas, Ana Martínez y Julio F. Martínez Vera, «por ser un extraordinario caso de una empresa de base familiar que han estado toda una vida dedicados al servicio de los demás en eventos y celebraciones de gran compromiso social. Un auténtico ejemplo para las generaciones que han de continuar su legado.

Benamaurel

Carmen Peñalver Navarro, «por su compromiso en la dinamización educativa, cultural y deportiva de Benamaurel».Restaurante Alhanda, «Por el esfuerzo de iniciar una actividad empresarial en su municipio de origen apostando por su tierra». Tostadero Troyano, SCA, «por su magnífica y exitosa trayectoria trabajando en la generación de empleo y riqueza en Benamaurel y en toda la Comarca».

Caniles

Banda Municipal de Música de Caniles, «por ser parte principal de la vida social y cultural del pueblo de Caniles, reflejo de la pasión y el compromiso de tantos hombres y mujeres que, generación tras generación, han mantenido viva la música como expresión de comunidad, alegría y tradición». Almazara Virgen de las Angustias, Madreoliva, «por su contribución al desarrollo económico local gracias a la apuesta por la calidad y la promoción del excelente aceite de oliva de nuestra tierra». José Luis Pérez Espigares, «por su larga y exitosa trayectoria como deportista y profesional dedicado al servicio público en el área del deporte. José Luis ha sido y es un referente para las nuevas generaciones y un orgullo para Caniles».

Cortes de Baza

La Mesa Intercultural de Cortes De Baza, «en junio de 2018 el Centro Unesco de Andalucía otorga a Cortes de Baza el título de Primer Municipio por el Diálogo y la Convivencia de Andalucía, y a raíz de este nombramiento se crea la Mesa Intercultural formada por las diferentes Asociaciones del municipio, etnias, culturas, nacionalidades, religiones, educación y un representante del Ayuntamiento; creando espacios de encuentro y convivencia donde se promueve el diálogo, la tolerancia, el respeto y la Paz». Gamelevel, «una empresa de formación en nuevas tecnologías que lleva 9 años formando alumnos de todas las edades en las Comarcas de Baza y Huéscar y desde hace 5 años formando alumnos de Rumanía y Polonia a través del programa Erasmus+». Panadería Demelsa, «empresa fundada en 1987 en la cual se ha producido el tan anhelado relevo generacional, empresa dedicada a la elaboración y venta de productos artesanos de panadería y dulces caseros con recetas ancestrales, y con sabor de lo nuestro».

Cuevas del Campo

Asociación de Amigos de la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, «en este año en que se cumple la XXV edición de esta impresionante representación ideada y dirigida por Antonio Víctor Martínez hasta su triste fallecimiento. Hoy esta Asociación ha tomado el testigo de su creador y mantiene viva y palpitante esta Fiesta identitaria del municipio de Cuevas del Campo» compromiso inquebrantable y su dedicación a promover la equidad entre hombres y mujeres, algo que sin duda ha tenido un impacto significativo en la vida de muchas personas del municipio de Cuevas del Campo». Covirán Ginés Arredondo, «por dar vida a un proyecto representa la continuidad generacional del emprendimiento en el municipio, colaborando dentro del entorno rural y prestando un servicio de cercanía fundamental para el pueblo de Cuevas del Campo». Ridal, SL, «por su compromiso con la formación y el trabajo bien hecho y su apuesta por implantarse, trabajar y vivir en su pueblo de Cuevas del Campo».

Cúllar

El Centro de Participación Activa de Cúllar, «un lugar convertido en refugio de vida y sabiduría donde las manos curtidas por el trabajo en el campo ahora se entrelazan en talleres de manualidades o se deslizan sobre pantallas táctiles, desafiando al tiempo con una curiosidad inagotable». Bar Los Candiles, «por su valiente apuesta por asentar sus raíces el nuestro pueblo, continuando con la tradición familiar. Son ya la tercera generación y toman el relevo de sus abuelos, siendo el corazón palpitante de Cúllar y el lugar donde cada rincón guarda un recuerdo y cada cliente es parte de esta gran familia». Fernando Rull Pérez, «por su larga y exitosa trayectoria profesional, habiendo aplicado su sabiduría tanto para desentrañar los misterios de las cuevas de Altamira como para escudriñar los minerales de Marte, y guiado a varias generaciones de científicos con la misma pasión con la que, años atrás, un niño cullarense miraba por primera vez las estrellas».

Freila

La sede de Freila de la Asociación Española Contra el Cáncer, «por su impagable labor, su cercanía y su apoyo constante a los pacientes y sus familias en el siempre difícil trance de afrontar esta enfermedad». Talleres El Juli, «por su dedicación y su esfuerzo al servicio de la excelencia y por su apuesta por el municipio de Freila como lugar donde emprender y echar raíces tanto en lo personal como en lo profesional». Herrería Amadeo, «por su apuesta constante por el servicio y la excelencia en el sector de la metalurgia».

Zújar

Asociación Jauffia y Jabalón, «por su incansable labor de cooperación y colaboración en la promoción y difusión de las Fiestas de Moros y Cristianos de Zújar y de toda Andalucía». La Barbería de Javi, «Por su valiosa labor emprendedora, creando un establecimiento que da un servicio de extraordinaria calidad a la población de Zújar». Almendras Barnés, SL, «por su exitosa trayectoria empresarial, siendo todo un referente comarcal en transformación y comercialización de almendras, garantizando la máxima rentabilidad a nuestros agricultores mediante la promoción a nivel nacional e internacional de las almendras locales de mayor calidad».