Mañana se presenta la asociación de Enfermedades Raras «D´Genes»

La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes presentará su delegación en el municipio granadino de Baza el próximo miércoles 5 de junio, en un acto que tendrá lugar en el Auditorio del Museo Arqueológico, a las 19:30 horas

Un acto que contará con entrada libre, hasta completar el aforo de la sala, y en el que está prevista la intervención del presidente de D´Genes, Juan Carrión Tudela; la delegada de D´Genes Baza, Laura Cañas Padilla; la representante de la delegación D´Genes Baza, María Dolores Navarro Sánchez; y la concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Priscila Martínez Gutiérrez.

D´Genes, desde su creación en 2008, en su afán por ser una entidad cercana a las personas y familias que conviven con enfermedades raras y sin diagnóstico, ha ido tejiendo una red de delegaciones que ya incluye diferentes municipios de la Región de Murcia, Andalucía y Canarias.

Ante la inquietud manifestada por un grupo de familias de Baza, la asociación ha decidido la puesta en marcha de una delegación en nuestro municipio, que sin bien de momento no cuenta con sede física, sí dispone de personas delegadas en la zona para prestar información. Además, D´Genes también ofrece servicio de atención psicológica on line, atención social y servicio de información y orientación on line o telefónica.

