Sus majestades los Reyes Magos se adelantan un día y llegan sin novedad a Baza y Cúllar

Con un día de adelanto para evitar la lluvia, sus majestades los Reyes Magos pudieron llegar a Baza y a Cúllar y realizar sus respectivas ... cabalgatas.

Melchor Gaspar y Baltasar comenzaron su desfile a las once de la mañana desde las inmediaciones del colegio Divino Maestro. Se recorto un poco el recorrido y pese a que la mañana muy desapacible y encapotada y amenazando lluvia, dio tregua para que miles de personas abarrotaran el recorrido para presenciar la cabalgata de sus majestades. Este año en Baza, parece que hubo menos caramelos al menos en alguna parte del trayecto, pero si los suficientes para todos y además pequeños regalos. El desfile pudo gustar más o menos, pero la organización con muchos años de experiencia se dejo notar para que todo saliera bien.

Cuando el desfile llegó al inicio de la calle Alhóndiga, sus majestades se bajaron de cada una de sus respectivas carrozas y acudieron a su cita anual a la Plaza Mayor para tras dirigir unas palabras, sentarse en sus respectivos tronos y recibir uno a uno a todos los niños que quisieron pasar por el escenario.

En Cúllar, cuyo ayuntamiento también adelanto un día la llegada de los Reyes Magos, el desfile se pudo realizar. Este año sus majestades no se pusieron en la gran escalinata de la iglesia y para resguardase de las inclemencias los niños de Cúllar fueron recibidos en la casa de la Cultura.

De momento ya ha dos cabalgatas que se han podido celebrar en previsión de las tormentas anunciadas por la AEMET para el lunes 5 a la hora habitual de celebración de las cabalgatas. La probabilidad es de entre un 90 y el 100% de que llueva en la comarca de Baza.