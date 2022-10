La argentina Lucía Peyre gana el Torneo Internacional de Baza tras vencer a la ucraniana Nadiya Kolb

Lucía Peyre se ha proclamado brillante ganadora del Torneo Internacional Femenino (ITF W15) de Baza. La joven tenista argentina venció en la final a la ucraniana Nadiya Kolb, en dos set (6-3-6-3) en un partido disputado en la remozada pista central del Club de Tenis Cid-Hiaya.

Lucía Peyre, cabeza de seria número dos, que el año pasado fue finalista en el Open IBP celebrado también en Baza, mostró su evolución y su potencia mental y física para imponerse a una muy sólida Nadiya Kolb, que consiguió quebrar dos veces el saque a su contrincante, mientras que la jugadora argentina, por su parte, lo consiguió cinco veces. Además, la tenista argentina tuvo un 55% de efectividad en el primer servicio, cometió dos dobles faltas y consiguió el 62% de los puntos al saque, mientras que su rival obtuvo un 56% de efectividad, hizo también dos dobles faltas y logró ganar el 48% de los puntos al saque. La ganadora no cedió ni un solo set a lo largo del todo el torneo.

Kolb, ademá,s también había disputado junto a su hermana la final en dobles pero tampoco pudieron llevarse el triunfo ante la pareja española formada por la ceutí Olga Parres y la valenciana Lucía Llinares, que vencieron en una emocionante y competida final que hizo vibrar al público asistente. El resultado lo dice todo: 7-5, 2-6 y 13-11 en el súper tie break del tercer set. Primer título para Lucía y el número 36 para Parres en sus 65 finales disputadas.

Emotividad

Durante el Torneo Internacional W15 JCastillo se vivieron grandes momentos deportivos pero también otros muy emotivos, como el homenaje que el Club de Tenis Cid-Hiaya rindió a uno de sus fundadores, Manuel Egea, que junto a Manuel Navarro, padre del actual presidente Manolo Navarro Reyes, fueron los ideólogos para crear de la nada un club emblemático y de prestigio.

Otros momentos para el recuerdo se vivieron en la entrega de trofeos, cuando la campeona Lucia Peyre agradeció el calor del público y lo arropada que se había sentido durante todo el campeonato en un club que ya conocía pues el año pasado alcanzó la final. Por su parte, Nadiya Kolb también se emocionó e hizo emocionarse al público al referirse a su país, Ucrania, y recordar la situación actual que está viviendo. «España me ha acogido y tratado de una forma increíble. Gracias a vosotros he podido disfrutar del tenis y os he sentido como mi familia. Sois grandes personas», balbuceó entre lágrimas y envuelta por una bandera de Ucrania y los aplausos del publico.

El primer torneo internacional de tenis que se ha disputado en Baza, ha sido un gran éxito, tal y como reconocen todos los implicados en su organización, a la vez que destacan el enorme trabajo y esfuerzo realizado por el club para que esta parte de Andalucía tenga un torneo internacional femenino, en el que han participado tenistas de muchos países distintos. El único 'pero' que hay que ponerle, no en el haber del club organizador, es la falta de una mayor planta hotelera en Baza, un déficit histórico que no pueden solucionar las administraciones públicas pero sí la iniciativa privada.