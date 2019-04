La lluvia hace regresar al Nazareno e impide la salida de la Esperanza

Aunque había llovido en abundancia durante la mañana, por la tarde parecía que la climatología condecía una tregua al Jueves Santo en Baza. Las probabilidades solo eran de entre un 5 y un 10% de que lloviera, y llovió.

La lluvia hizo su aparición cuando el trono del Nazareno aún no había comenzado a doblar la esquina de su casa de Hermandad. La decisión fue rápida y el capataz Moisés González, ordeno de inmediato volver hacia atrás y regresar al interior de la casa de Hermandad. Lo que hizo, entre fuertes aplausos de las muchas personas que habían acudido a presenciar la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Fue una muy acertada decisión, pues a los pocos minutos una gran tormenta con aparato eléctrico incluido, descargo sobre Baza. Con el Nazareno guarecido, la gente busco refugio en portales y simplemente se fue lo más rápido posible a sus casas.

La Hermana Mayor de la Cofradía de la Esperanza, Verónica Cruz, cuya cofradía tenía que salir una hora después, acudió para interesarse por la decisión que iba a adoptar la Junta Directiva del Nazareno y que no podía ser otra que no volver a salir. Verónica Cruz, comunico que en principio, la cofradía de la Esperanza, atrasaba su salida al menos 30 minutos. Aunque después en la casa de Hermandad de la Esperanza, se anunció que se había decidido no realizar el desfile procesional. Las predicciones indicaban que en torno a las diez de la noche, podía repetirse una nueva tormenta.

Por su parte la Junta Directiva del Cristo de los Méndez, comunicó que salvo que cayera otro diluvio, el tercer desfile procesional del jueves Santo de Baza saldría a realizar su estación de penitencia.

El obispo de la diócesis, Francisco Jesús Orozco, que tenía previsto presidir la tribuna oficial en la tarde noche del Jueves Santo en Baza, realizo una visita a las casas de hermandad de la Cofradía de la Esperanza y también a la del Nazareno. Visita en la que estubo acompañado por el consiliario de la dos cofradías, Emilio José Fernández Valenzuela.

La única cofradía de realizo estación de penitencia en la tarde noche del Jueves Santo fue la Real Cofradía del Santísimo Cristo de los Méndez, que salió a las once de la noche desde la Iglesia de la Mayor, para realizar el recorrido corto. El acompañamiento del desfile estuvo a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores María Inmaculada de Caniles. Este año se cumplen 30 años de la creación del Cuerpo de Horquilleros y el hermanamiento con la cofradía de los Gitanos de Granada.