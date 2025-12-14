Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lidia Sánchez, concejala del Compromiso por Baza JOSÉ UTRERA

Lidia Sánchez mantiene haber sido insultada en el pleno de octubre

La edil de Compromiso por Baza no quiere alimentar la polémica y entiende que el equipo de gobierno demuestra «incapacidad y falta de respuesta que mejore la calidad de vida de los vecinos»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 14 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

La concejal de Compromiso por Baza Lidia Sánchez se reafirma en lo manifestado en el último pleno municipal, cuando pidió la revisión del acta se ... la sesión plenaria del mes de octubre por no recoger los insultos recibidos por parte de ediles del equipo de gobierno, señalando a dos de ellos. «Simplemente me reafirmo en lo que dije en el pleno», descartando cualquier rectificación y lamentando que la controversia se haya convertido en el eje del debate político local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en la Lancha de Cenes
  2. 2 Aemet eleva a aviso naranja por fuertes tormentas varios puntos de la provincia de Granada
  3. 3 Largas colas en los puntos de vacunación contra gripe y covid en centros comerciales
  4. 4

    Granada inaugura la Puerta Real del turismo
  5. 5 Aemet pide extremar la precaución con aviso naranja por tormentas en Granada con hasta 80 l/m2
  6. 6 La última función de Héctor Alterio, el gigante escénico del exilio argentino
  7. 7 Intenta llevarse a su hija de un centro de menores de Granada después de que le quitaran la custodia por desamparo
  8. 8 El pueblo de Granada que sorteará 20 cestas valoradas en 10.000 euros entre sus vecinos
  9. 9 Macrojuicio en enero a 17 miembros de una banda de tráfico de marihuana con base en Dúrcal
  10. 10 Pacheta denuncia graves insultos de la afición del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lidia Sánchez mantiene haber sido insultada en el pleno de octubre

Lidia Sánchez mantiene haber sido insultada en el pleno de octubre