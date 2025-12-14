Lidia Sánchez mantiene haber sido insultada en el pleno de octubre

La concejal de Compromiso por Baza Lidia Sánchez se reafirma en lo manifestado en el último pleno municipal, cuando pidió la revisión del acta se ... la sesión plenaria del mes de octubre por no recoger los insultos recibidos por parte de ediles del equipo de gobierno, señalando a dos de ellos. «Simplemente me reafirmo en lo que dije en el pleno», descartando cualquier rectificación y lamentando que la controversia se haya convertido en el eje del debate político local.

El equipo de gobierno del PP ha reclamado públicamente a la portavoz de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, que rectifique su afirmación de haber sido insultada con la expresión «hija de puta» por dos concejales del Partido Popular. De no hacerlo, advierten de que los concejales afectados se reservan el derecho a emprender acciones legales por considerar que han sido acusados injustamente.

La portavoz de Compromiso por Baza critica con dureza que se esté «desviando la atención de los asuntos prioritarios para la ciudad». «Me resulta profundamente insultante para los bastetanos el rumbo que está tomando esta polémica y, por el bien de Baza, no me gustaría seguir alimentándola ni contribuir a desviar la atención de lo verdaderamente importante», señala.

Lidia Sánchez enumera varios problemas que, asegura, continúan sin resolverse por la «incapacidad» del equipo de gobierno municipal del PP para gestionar el municipio. Entre ellos, señala, la «ausencia de avances en la rehabilitación del Palacio de los Enríquez, la situación en precario del Servicio de Ayuda a Domicilio —que, recuerda, afecta de forma directa o indirecta a más de mil familias—, la falta de adjudicación de las viviendas del Palacio de los Marqueses de Cadimo, terminadas desde septiembre, y el funcionamiento provisional del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria desde febrero».

«Ese es el debate que debería ocuparnos», afirma, reprochando al gobierno local que la controversia sobre los presuntos insultos esté ocultando lo que, según ella, debería ser el centro de preocupación para la ciudadanía.

Sánchez también acusa al gobierno municipal de mostrar «incapacidad para gestionar las propias emociones sin recurrir al ataque a quienes, en su momento, ofrecieron apoyo» y de no aportar «respuestas eficaces para mejorar la calidad de vida de los vecinos». Cabe recordar que fue el voto de Lidia Sánchez, el que dio la alcaldía de Baza al PP.

El equipo de gobierno insiste en que la portavoz de Compromiso por Baza debe desmentir su acusación y aclarar que no fue insultada durante el pleno del pasado mes de octubre, al considerar que su denuncia perjudica injustamente la imagen de los concejales señalados y del propio Ayuntamiento.