La edil de Compromiso por Baza, durante un pleno utilizando indistintamente la tablet o el bloc de notas IDEAL

Lidia Sánchez acusa al PP de «intentar desacreditarla» por leer sus intervenciones utilizando una tablet

La concejala de Compromiso por Baza considera que las críticas no se deben al uso de un dispositivo digital, sino a que acude a los plenos «con el trabajo hecho».

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:24

Comenta

La concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno del PP del ayuntamiento de Baza está tratando de ... cuestionar su labor en los plenos municipales criticando el uso de una tablet durante sus intervenciones. Según Sánchez, esa acusación «carece de sentido» y responde únicamente a un intento de desviar la atención del contenido de los debates.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

