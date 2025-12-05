Lidia Sánchez acusa al PP de «intentar desacreditarla» por leer sus intervenciones utilizando una tablet

La concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno del PP del ayuntamiento de Baza está tratando de ... cuestionar su labor en los plenos municipales criticando el uso de una tablet durante sus intervenciones. Según Sánchez, esa acusación «carece de sentido» y responde únicamente a un intento de desviar la atención del contenido de los debates.

La edil ha explicado que emplea la tablet del mismo modo que podría utilizar un folio tradicional: para ordenar datos, organizar el discurso y asegurarse de no omitir información relevante. «Preparar una intervención no resta capacidad; la demuestra», afirmó, reivindicando el trabajo previo que realiza antes de cada sesión. En este sentido, aseguró que dedica «horas a leer expedientes y contrastar información», mientras que —según señala— algunos prefieren «criticar el soporte en vez de rebatir el fondo» de sus argumentos.

Sánchez considera que las críticas no se deben al uso de un dispositivo digital, sino a que acude a los plenos «con el trabajo hecho». A su juicio, la polémica forma parte de una estrategia para cuestionar su solvencia política sin entrar en el contenido de sus propuestas y posicionamientos.

La concejal defendió que su método de preparación es transparente y que su única intención es comunicar de forma rigurosa. También lamentó lo que describe como «faltas de respeto» hacia su labor, insistiendo en que seguirá desempeñando su función con la misma dedicación. «El trabajo es la herramienta que construye; yo seguiré usándola», concluye.

Desde Compromiso por Baza respaldan la postura de la edil y señalan que la prioridad debe seguir siendo el debate de ideas y la mejora de los servicios municipales, independientemente del soporte utilizado para intervenir en el pleno. Lidia Sánchez, no es el unico concejal que utiliza una tablet en los plenos municipales.