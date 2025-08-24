Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte de la grúa, oxidada en un pequeño vallado. JOSÉ UTRERA

El legado ferroviario de Baza cumple 140 años a la intemperie

Amigos del Ferrocarril exige la protección de elementos originales del XIX que están abandonados como la grúa o la placa giratoria

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:33

En 1885, al calor de las explotaciones mineras que poblaban las sierras de las comarcas orientales, el capital extranjero se interesó por la creación de ... una línea ferroviaria que permitiera sacar el mineral de Baza. La idea era configurar una conexión que llevase el producto hasta los puertos del Levante, donde se cargaban para su transporte a otros países. Fue así como nació la GSSR, siglas con las que se conoció a la Great Southern of Spain Railway, la compañía que promovió el desarrollo de una infraestructura que cambió la cara del norte de la provincia y que se mantuvo en funcionamiento hasta 1985, cuando fue abandonada aduciendo motivos económicos.

