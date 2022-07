Laura Gómez primera mujer en alcanzar la alcaldía de Puebla de Don Fadrique

Laura Gómez, es ya la nueva alcaldesa de Puebla de Don Fadrique, tras ser apoyada por sus compañeros concejales, el PP tiene mayoria absoluta en el ayuntamiento. Es la primera vez que la localidad poblata tiene una mujer con alcaldesa.

Laura Gómez ha sido hasta ahora concejal de turismo y deportes y ocupaba el lugar número cuatro en la candidatura del PP en las últimas elecciones y nada hacía presagiar que se convirtiera en alcaldesa de su pueblo. Aunque las encuestas apuntaban a 6 parlamentarios para el PP lo que significaba la llegada al parlamento andaluz de Mariano García Castillo, hasta la misma noche electoral no se confirmó que el alcalde durante los últimos 11 años, tendría que irse a Sevilla y dejar la alcaldía que no el Ayuntamiento y surgió un problema, no había voluntarios para convertirse en alcalde, incluso la nueva alcaldesa, ejercía su labor municipal si estar liberada ya que trabajaba en el sector privado. Finalmente Laura Gómez se ha visto en la necesidad de dar un paso adelante o mejor dicho tres y convertirse en la alcaldesa, que sin duda alguna va a ser comparada con su antecesor en el cargo.

Mariano García Castillo, ha dejado la alcaldía con un buen bagaje de proyectos y logros realizados y su sustituta, tendrá que culminar los que hay en marcho o en proyecto. Ayer el propio Mariano García, ofrecía unos datos, de cuando llego al ayuntamiento y como lo deja al irse, desde el punto de vista económico. El 11 de junio de 2011, había en las arcas municipales 82.821 euros y una deuda a proveedores de 1.420.066 euros. «Me voy dejando en las arcas municipales 1.790.283 euros y dejando una deuda a proveedores de 33.804 euros. Mariano García sigue como concejal y por lo tanto podrá guiar y aconsejar a su compañera de partido y nueva alcaldesa.