El juzgado archiva una denuncia por utilizar billetes falsos que llevaban impresos la palaba 'Copy'

La causa judicial abierta tras la intervención de varios billetes de 50 euros a un joven de 23 años durante la feria de la localidad ... de Cuevas del Campo, el pasado mes de agosto, ha quedado archivada. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baza ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones mediante un auto fechado el 13 de octubre de 2026, que ya es firme.

La resolución judicial fundamenta la decisión en dos cuestiones principales: no ha quedado acreditado que los billetes fueran utilizados y, además, su falsificación era tan evidente que no podía confundirse con un billete auténtico.

Según recoge el auto, los billetes intervenidos llevaban impresa la palabra «Copy», junto con una leyenda en inglés que los identificaba como material destinado a rodajes cinematográficos. Se trata de los conocidos como billetes de atrezo, utilizados en producciones audiovisuales, teatro, fotografía o publicidad.

El tribunal considera que estas características impedían que los billetes pudieran pasar por dinero auténtico. La resolución señala expresamente que se trataba de una «burda falsificación» que «no induce en modo alguno a la confusión con un billete auténtico».

El archivo pone fin a las actuaciones judiciales en su estado actual, aunque el carácter provisional del sobreseimiento permite reabrir la causa si aparecieran nuevos datos relevantes.

El asunto tuvo repercusión pública el pasado 20 de agosto, cuando la Policía Local de Pozo Alcón en vecina provincia de Jaén, difundió a través de sus redes sociales un aviso dirigido a comercios y establecimientos. En él informaba de la intervención de billetes presuntamente falsos en Cuevas del Campo y recomendaba extremar las precauciones en los cobros en efectivo.

El investigado un joven de 23 años prestó declaración ante el tribunal asistido por el abogado Cristian Pozo. Posteriormente, el órgano judicial acordó el archivo de las actuaciones al no apreciar acreditados los elementos que sustentaban la investigación en los términos examinados.

El artículo 386 del Código Penal contempla distintas conductas relacionadas con la falsificación de moneda, entre ellas su fabricación, alteración, distribución o puesta en circulación a sabiendas de su falsedad. En este caso, la resolución destaca tanto la falta de acreditación del uso de los billetes como la imposibilidad de confundirlos con dinero de curso legal.

La resolución no supone que cualquier utilización de billetes de atrezo para pagar esté exenta de consecuencias legales. Si alguien intenta emplearlos deliberadamente para engañar a otra persona y obtener un beneficio, los hechos podrían tener relevancia penal, incluida la posible comisión de un delito de estafa, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, el auto señala que en este procedimiento no ha quedado acreditado que los billetes intervenidos llegaran a utilizarse.

El abogado Cristian Pozo, del despacho Pozo Abogados & Asociados destaca la importancia de que se conozca también el resultado del procedimiento después de que la intervención policial trascendiera públicamente. «Cuando una intervención policial se difunde en redes, la persona afectada queda señalada en su entorno, aunque no se publique su nombre. Por eso es justo que se conozca también cómo ha terminado: el tribunal ha archivado la causa y ha dejado claro que aquellos billetes no podían confundirse con un billete auténtico», señala el letrado.

El abogado considera igualmente que los avisos preventivos dirigidos a los establecimientos comerciales son una práctica útil, pero sostiene que también debe darse a conocer el desenlace cuando una investigación judicial termina archivada.

Mientras tanto, la recomendación para los comerciantes sigue siendo comprobar cuidadosamente los billetes que reciben. Los ejemplares de atrezo suelen incluir inscripciones como «COPY» o «PROP», así como leyendas que indican su utilización en rodajes. En caso de duda sobre la autenticidad de un billete, se aconseja aplicar el método «toque, mire y gire», recomendado por el Banco Central Europeo, y comprobar sus elementos de seguridad.

Si persisten las sospechas, lo aconsejable es no aceptar el billete y comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad.