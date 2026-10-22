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El juzgado archiva una denuncia por utilizar billetes falsos que llevaban impresos la palaba 'Copy'

El Tribunal de Instancia de Baza acuerda el sobreseimiento provisional al considerar que no se ha acreditado el uso de los billetes de 50 euros, eran de atrezo, utilizados para películas

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Sede judicial de los juzgados de Baza
José Utrera García

José Utrera García

Baza

La causa judicial abierta tras la intervención de varios billetes de 50 euros a un joven de 23 años durante la feria de la localidad ... de Cuevas del Campo, el pasado mes de agosto, ha quedado archivada. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baza ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones mediante un auto fechado el 13 de octubre de 2026, que ya es firme.

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El juzgado archiva una denuncia por utilizar billetes falsos que llevaban impresos la palaba 'Copy'

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