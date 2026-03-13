La Junta repara los daños causados por las lluvias en el IES El Fuerte de Caniles

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, visita al IES El Fuerte de Caniles para supervisar in situ las obras ... realizadas para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales en la cubierta del gimnasio y en el tejado del edifico principal, que se han acometido con una ayuda de 51.221 euros de la Junta.

El IES El Fuerte sufrió filtraciones en la cubierta del gimnasio y desprendimiento de algunas tejas del edificio principal durante el episodio de lluvias torrenciales.

Para subsanar estos daños, la Junta ha destinado una partida específica de 51.221 euros que ha permitido la reparación del panelado del tejado del gimnasio y un repaso general de las cubiertas de teja del edificio principal. Los trabajos, que según el informe se encuentran ya en fase de construcción, han devuelto la total funcionalidad y seguridad a las instalaciones.

«Ante las adversidades climáticas, hemos respondido con celeridad», ha afirmado la delegada, destacando la eficacia de los mecanismos de emergencia de la APAE. «Los 116 alumnos de este centro pueden disfrutar ya de un gimnasio y unas aulas seguras, lo que demuestra que cada euro invertido tiene un objetivo claro: que nuestros jóvenes estudien en las mejores condiciones posibles», asegura-

En el municipio de Caniles, la inversión global de la Consejería en los últimos seis años asciende a 431.261 euros, distribuida en ocho ejes fundamentales que benefician directamente al IES El Fuerte y al C.E.I.P. Juan XXIII, mejorando la calidad educativa de los 116 alumnos y 23 docentes del instituto, así como del resto de la comunidad educativa local.

Las partidas más destacadas para el municipio son inversiones APAE de 138.461euros ejecutados en el C.E.I.P. Juan XXIII para la mejora del sistema de calefacción, retirada de amianto y adaptación de aseos; 72.684 para aulas digitales y 21.335 para mejorar la eficiencia energética; entre otras.

Durante la visita, la delegada ha detallado las distintas intervenciones realizadas en el marco del Plan Actúa, que movilizará 2.435.000 euros en 17 intervenciones en distintos centros educativos de la provincia dañados por las borrascas.

Las actuaciones afectan, además de Caniles, a los municipios de Albolote, Benalúa, Granada capital, Guadahortuna, Íllora, Iznalloz, Jerez del Marquesado, Las Gabias, Monachil, Moraleda de Zafayona, Motril y Ogíjares.