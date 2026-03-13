Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Martín en el gimnasio del IES el Fuerte de Caniles IDEAL

La Junta repara los daños causados por las lluvias en el IES El Fuerte de Caniles

La delegada de Desarrollo Educativo informa que ha supuesto una inversión de 51.221 euros más de 2,4 millones para los centros de toda la provincia

JOSÉ UTRERA

CANILES

Viernes, 13 de marzo 2026, 08:14

Comenta

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, visita al IES El Fuerte de Caniles para supervisar in situ las obras ... realizadas para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales en la cubierta del gimnasio y en el tejado del edifico principal, que se han acometido con una ayuda de 51.221 euros de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caixabank avisa del cambio para sus clientes al pagar en comercios con tarjeta
  2. 2 Luto en Vegas del Genil por la muerte de la concejala Almudena Estévez a los 50 años
  3. 3 Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada
  4. 4 El jefe de Oftalmología del Virgen de las Nieves: «Puede que tengas glaucoma y no lo sepas»
  5. 5 Un robo en Granada a vista de todo el mundo: pone una escalera en la calle para entrar por el balcón
  6. 6 El gigante ucraniano del pollo MHP compra la empresa granadina Payán Hermanos
  7. 7 El local de Granada famoso por su puchero de hinojos silvestres con pringá
  8. 8 Llegan a España los contenedores inteligentes que te dan dinero inmediato por ropa usada
  9. 9 ¿Por qué ha llegado la propaganda nazi a Granada?
  10. 10

    Una investigación alemana destapa una nave llena de propaganda nazi en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta repara los daños causados por las lluvias en el IES El Fuerte de Caniles

La Junta repara los daños causados por las lluvias en el IES El Fuerte de Caniles