La Junta regula la recogida de setas en terrenos forestales de la provincia de Granada

El delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel Francisco García, ha mantenido una reunión informativa y de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad que extienden su trabajo de vigilancia por el Parque Natural Sierra de Baza ante el próximo periodo otoñal de recolección de setas.

Ante la creciente demanda por los ciudadanos de la recolección de setas en el Parque Natural Sierra de Baza y el aumento de zonas con problemas de sobre extracción de este recurso, se decidió desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul efectuar el aprovechamiento micológico del Parque Natural para el periodo 2020 - 2023, con el objetivo final de preservar y garantizar la capacidad de renovación de este recurso natural.

La actividad micológica y su gestión requieren de una coordinación conjunta entre la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul con los consistorios en las que existe un aprovechamiento micológico, que en el Parque Natural Sierra de Baza corresponden a Baza y Caniles, y los cuerpos de seguridad como son SEPRONA de la Guardia Civil, Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma y Agentes de Medio Ambiente.

En el centro de Visitantes de Narváez se ha mantenido esta reunión de coordinación donde el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel Francisco García, junto con el alcalde Baza, Pedro Ramos, y la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez, ha manifestado «la importancia de organizar un modelo de ordenación de la recolección de setas que evite cualquier problema de seguridad, que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que garantice la trazabilidad del producto, así como el establecimiento de nuevos yacimientos tanto productivos como económicos o turísticos, poniendo al servicio de los vecinos y visitantes del Parque Natural Sierra de Baza una gestión de los aprovechamientos de nuestros montes de una forma eficiente, coordinada y sostenible respetando y preservando un entorno natural de más de 53.000 hectáreas que necesita y demanda la total implicación y participación de las entidades públicas y privadas para conservar entre todos la biodiversidad y sostenibilidad de este espacio natural protegido».

Igualmente, el delegado manifiesta que «esperamos que las últimas lluvias recibidas en estos municipios del parque natural den pie a una buena temporada de setas que puedan ser aprovechadas tanto por los particulares como por la empresa Agro-Caniles, adjudicataria del aprovechamiento micológico en los montes de Baza y Caniles desde el año 2020 hasta la finalización de este año 2023, fecha en la que quedará extinguido el presente expediente de aprovechamiento.»

Por otro lado, ya se encuentra enviado al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la resolución con las indicaciones y normas de recogida de setas en la provincia de Granada, donde especifica que, la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia no precisa de autorización de la Delegación Territorial, siempre que se realice bajo una serie de condicionantes como que la recolección sea para autoconsumo, que no supere los cinco kilogramos de peso por persona y día, que la recogida no conlleve alteración de la capa superficial del suelo, prohibiéndose expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo de la cubierta vegetal, que produciría daños en el micelio de los hongos, lo que impediría la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.

«Igualmente no se permite la recogida de setas inmaduras o en mal estado, deberán respetarse y no recolectarse las no comestibles, quedando prohibida la recogida en horas sin luz, así como la utilización de bolsas de plástico para su transporte, ya que estas no permiten la aireación y dispersión de las esporas, debiéndose utilizar para ello cestas u otros elementos de transporte que permitan la dispersión de estas», detalla el delegado.

La resolución también señala que la recogida en los montes públicos de la Junta para autoconsumo será gratuita, salvo que expresamente se advierta de lo contrario en el Plan Anual de Aprovechamientos. No obstante, se puede restringir el acceso a estos montes por razones de seguridad, actividad cinegética o trabajos relacionados con el mantenimiento y gestión. En los pertenecientes a los ayuntamientos, será también de aplicación las disposiciones municipales. A los terrenos públicos con aprovechamientos de setas y/o trufas concedidos, no les será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa específica, según ha manifestado el delegado territorial.

Por último, hay que indicar que esta resolución, una vez publicada en el BOJA, será entregada a todos los ayuntamientos de la provincia y también se ha distribuido entre los Agentes de Medio Ambiente. Su incumplimiento constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas.