La Junta Rectora del PN Sierra de Baza pide a la Junta que agilice la normativa caducada desde 2016

El pasado mes de julio la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía acordaba aprobar la formulación de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Baza, después de 19 años de la entrada en vigor de los actuales, para adaptarlos a la realidad actual. Han pasado más de cinco meses y aún se han iniciado los trámites de información pública de los nuevos planes que deben regir este espacio protegido de 53.649 ha.

Ahora, ha sido la propia Junta Rectora del Parque Natural, aprovechando que el orden del día, de su última reunión aparecía un punto relativo a la situación de la revisión del Plan de ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rectores de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Baza, la que aprobó instar a la Consejería de Medio Ambiente a que no demore más la tramitación de la revisión de estas normas. Dos instrumentos normativos vitales para la gestión diaria de este espacio protegido, cuyo contenido normativo viene lastrando el desarrollo económico de la Sierra de Baza y el uso sostenible de su territorio, al contener una normativa tan restrictiva y obsoleta en temas tales como la acción rehabilitadora y de conservación de edificios, que está suponiendo que los propietarios de estas construcciones no se puedan afrontar las obras de conservación y reforma tan necesarias, contribuyendo así, a su degradación e irreversible proceso de ruina, lo que está siendo especialmente apreciable en la generalidad de las construcciones que se localizan dentro del ámbito territorial del Parque Natural Sierra de Baza.

La directora-conservadora del Parque Natural Sierra de Baza, Almudena Cano, informó del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de julio de 2023, por el que se acordaba aprobar la formulación de la revisión del PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Baza, esperando que a primeros de diciembre pudieran hacerse públicos los borradores de ambos instrumentos normativos, para someterlos a información pública, de modo que cuando se tuvieran los mismos y antes de recabar el preceptivo trámite de información por la Junta Rectora, se pudiera reunir la Comisión de Conservación e Investigación que hay constituida, para estudiar con profundidad el borrador que se presente y, en su caso, hacer llegar las consideraciones y propuestas que se estimen necesarias para mejorar el texto final.

Durante el Pleno de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza, presidido por primera por su nuevo presidente, Fernando Rodríguez Gutiérrez, el representante de la Asociación Proyecto Sierra de Baza, José Ángel Rodríguez Sánchez, destacó como el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) perdió su vigencia en abril del año 2016, al no ser sustituido por un nuevo instrumento normativo, lo que está motivando una situación irregular en la gestión del Parque Natural Sierra de Baza, que está aplicando una normativa que no está vigente, lo que además está suponiendo la denegación de las licencias de obras que se presentan para actuaciones en muchos casos de obras elementales -y necesarias- de reparación o conservación de construcciones en el ámbito del Parque Natural Sierra de Baza, destacando la necesidad -compartida por todos- de que se ponga fin a esta obstrucción y se adecuen los instrumentos de planificación vigentes a los cambios ambientales, sociales, legales y económicas actuales, como de hecho se destaca en el propio acuerdo de la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 18 de julio, dado que la planificación de los espacios naturales protegidos es un proceso dinámico y se hace necesario abordar la revisión y adecuación de estos instrumentos normativos a la realidad actual, por lo que se hacía necesario que no se demorara más la tramitación del PRUG y PORN del Parque Natural Sierra de Baza.

José Ángel Rodriguez destaca como en anteriores ocasiones se les había informado de que la revisión iba a ver la luz, « la realidad es que no ha sido así, por lo que hay cierto escepticismo en que se produzcan avances reales y que se tramiten con la urgencia que la situación lo necesita.

Esperanzados

El presidente de la Asociación Proyecto Sierra de Baza, se muestra esperanzado que con la aprobación de la nueva normativa, se superen las absurdas trabas, que vienen arrastrándose en la Sierra de Baza en materia de rehabilitación y mantenimiento de construcciones históricas, lo que está propiciando su irreversible ruina y destrucción, lo que supone una pérdida de estos importantes valores culturales e históricos. « Con su puesta en valor se estima que se puede contribuir a evitar la despoblación del territorio, una de sus principales amenazas, propiciando que los antiguos habitantes de la Sierra de Baza puedan regresar a sus casas y cortijos, rehabilitando y poniendo en valor los mismos, como hay constancia que un importante número de propietarios quieren hacer, para lo que están expectantes al nuevo escenario normativo».