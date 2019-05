La Junta Electoral ratifica los resultados de las votaciones pero no la asignación de concejales Pedro Fernández, el pasado domingo en el momento de votar / JOSÉ UTRERA Después de cuatro horas verificaciones y el reparto de concejales no se puedo realizar por carecer del programa informático oficial JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 29 mayo 2019, 21:07

La Junta Electoral de Zona, se ha reunido ésta mañana para proceder a la validez de los datos electorales del pasado domingo. Tal y como estaba acreditado y bastante claro desde la misma noche electoral, el PSOE de Baza, logró una nueva mayoría absoluta, la cuarta consecutiva de Pedro Fernández. Una vez revisadas las actas de los 25 mesas. Se confirman todos los datos y no se ha detectado ningún error. El PSOE logró 4.635 votos y un porcentaje de un 46,29%, que le suponen 11 concejales. Pero la sorpresa ha llegado cuando se han introducido los datos en el ordenador para proceder a la asignación de concejales y no se han podido finalizar porque el programa empleado por la empresa encargada de realizar el escrutinio ha vuelto a demostrar su incompetencia. EL programa informático utilizado no es el oficial del Misterio del Interior. Por lo que mañana jueves se volverán a introducir los resultados para que queden validados ante el Ministerio los concejales que le corresponden a cada partido político que son, PSOE 11 concejales, Ciudadanos 5 concejales, PP 3 concejales, Baza Unida 1 concejal y Vox 1 concejal. No existe duda alguna sobre los resultados electorales de Baza, que si no surge ninguna otra incidencia, que mañana jueves, deberán ser ratificados y asignados los concejales a cada partido político, utilizando el programa informático validado por el Ministerio del Interior.

Es una práctica habitual y así queda establecido que tres días después de la celebración de las elecciones, se reúna la Junta Electoral de zona para ratificar los resultados y resolver cualquier incidencia. Durante cuatro horas se han revisado las actas de todos los colegios electorales y se han visto las incidencias. El Castillejar el PP reclama 30 votos declarados nulos, que le daría un concejal, pero no lo hicieron constar en acta y solo les queda presentar una incidencia que deberá de resolver la Junta Electoral.