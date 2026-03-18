La Junta destaca que la FP ha crecido un 60 por ciento en las Comarcas de Baza y Huéscar

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, ha asegurado que la FP en las comarcas ... de Baza y Huéscar crece un 60% en siete años y se consolida como motor de desarrollo territorial.

La delegada ha hecho estas afirmaciones en las Jornadas de Dinamización FP 360 'Del aula a la empresa', que se han celebrado en el Teatro Ideal de Baza y han reunido a representantes de cinco centros de Formación Profesional de las comarcas de Baza y Huéscar, empresas del territorio, asociaciones empresariales y alumnado.

En la apertura, a la que también han asistido el alcalde de Baza, Pedro J Ramos, y de Huéscar Ramón Martínez, la delegada ha destacado «el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar la Formación Profesional en el norte de la provincia, entre 2018 y 2025 la oferta formativa ha crecido de forma muy significativa, pasando de 17 ciclos formativos a 27, lo que supone un incremento cercano al 60%».

Este crecimiento, según ha explicado, ha permitido ampliar las oportunidades para los jóvenes de estas comarcas con la incorporación de nuevas titulaciones vinculadas a sectores estratégicos como la robótica y la automatización industrial, el desarrollo de aplicaciones web, la industria alimentaria, la producción agroecológica o la atención a las personas. «Hoy en estas comarcas contamos con 27 ciclos formativos distribuidos en 9 familias profesionales, desde grados básicos hasta grados superiores», ha añadido.

La delegada también ha destacado el incremento del interés del alumnado por estas enseñanzas, con una matrícula que ha pasado de 559 estudiantes en 2018 a 769 en la actualidad, lo que representa un aumento del 37,5%. «Cada vez más jóvenes ven en la Formación Profesional una vía atractiva para construir su proyecto de vida», ha afirmado.

Martín Gómez ha subrayado la apuesta por una FP «más moderna, más innovadora y más conectada con el tejido productivo», y ha detallado la puesta en marcha de aulas de emprendimiento y aulas ATECA en centros como el IES Pedro Jiménez Montoya, el IES Alquivira y el IES José de Mora, así como proyectos de innovación en ámbitos como la robótica aplicada a la dependencia o la inteligencia artificial para la eficiencia hídrica.

«La Formación Profesional no es solo una política educativa, es también una política de desarrollo territorial porque cuando un joven puede formarse en su comarca y encontrar aquí oportunidades laborales, estamos contribuyendo a que el talento se quede en el territorio y que estas comarcas tengan futuro», ha enfatizado.

La jornada, moderada por el periodista Javier Fernández de Onda Cero, ha incluido una mesa redonda titulada 'Tu futuro profesional empieza aquí: oportunidades de FP en tu comarca', con la participación de representantes de cinco institutos de la zona —IES Alquivira (Huéscar), IES La Sagra (Huéscar), IES Alcrebite (Baza), IES José de Mora (Baza) e IES Pedro Jiménez Montoya (Baza)— y tres empresas del territorio: Asistencia a Domicilio Oscense S.C.A., Solebromino Fincas Regenerativas SLU e Impulsa Telecom SL.

Posteriormente, se ha representado la obra 'Más Drama. El miedo a elegir tu propio camino', y el alumnado ha podido visitar el Museo de Baza y los stands informativos de los centros educativos.

La jornada ha continuado con el bloque 'La FPl como motor de empleo, talento y competitividad', emitido en el programa 'Más de uno Baza' de Onda Cero, con la participación de la delegada territorial; los presidentes de las asociaciones empresariales de la Comarca de Baza y de la Comarca de Huéscar, José Antonio Lucha Lledó y Gabriel Villalobos Maseqosa; el coordinador dual de Transporte y Mantenimiento del IES Alquivira, Manuel Navarro Anguita; el titulado Andrés Quintanilla Requena, del IES José de Mora; y el alumno del ciclo de Automatización y Robótica Industrial del IES Pedro Jiménez Montoya, Raji Nouriddin.

La jornada ha concluido con un espacio de networking entre empresas y centros educativos.