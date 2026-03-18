Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Martín con directores de los centro de FP de Baza y Huéscar IDEAL

La Junta destaca que la FP ha crecido un 60 por ciento en las Comarcas de Baza y Huéscar

La delegada de Desarrollo Educativo inaugura las Jornadas 'Del aula a la empresa' en la ciudad bastetana

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 18 de marzo 2026, 07:17

Comenta

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, ha asegurado que la FP en las comarcas ... de Baza y Huéscar crece un 60% en siete años y se consolida como motor de desarrollo territorial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional toma el distrito Norte: decenas de agentes y hasta patrullas a caballo
  2. 2 El restaurante de Granada que prepara platos de cuchara como lentejas de tapa
  3. 3 Alerta de la Aemet por la llegada de las lluvias a Granada antes de lo previsto
  4. 4 Estas son las zonas de Granada en las que se van a construir nuevas viviendas VPO
  5. 5 Los doce destinos a los que volar desde Granada en los próximos meses
  6. 6 Aviso importante a los dueños de mascotas: los nuevos requisitos de la UE a partir de 2028
  7. 7

    Así es la nueva carretera de La Zubia, que estará terminada de forma inminente
  8. 8 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 126 millones, cifra récord en la historia del sorteo
  9. 9 ¿Es mejor la Coca-Cola Zero o la cerveza 0,0 tostada?: boticaria García lo aclara
  10. 10 «Gilipollas», «vago» o «carapolla»: el Supremo confirma una multa de 2.000 euros a una jueza que insultó a sus compañeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta destaca que la FP ha crecido un 60 por ciento en las Comarcas de Baza y Huéscar

La Junta destaca que la FP ha crecido un 60 por ciento en las Comarcas de Baza y Huéscar