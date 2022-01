La Junta deniega un taller de empleo para la rehabilitación de la estación de tren de Baza

La Junta de Andalucia ha denegado al Ayuntamiento de Baza la subvención para el proyecto de empleo y formación (Talleres de Empleo) que bajo la denominación 'Estación Ferrocarril II' había solicitado con el objetivo de acometer la segunda fase que posibilitará completar la rehabilitación del edificio de la antigua estación de ferrocarril.

Según el concejal de Economía del ayuntamiento bastetano, Alfredo Alles, la Junta indica que el motivo para no conceder la subvención es falta de documentación. Argumento que desmiente tajantemente el concejal que explica que «no se pudo presentar la documentación porque la plataforma habilitada para ello estaba caída, pero se presentó por el Registro General de la Junta; por eso hemos presentado una alegación, porque no estamos conformes con que se nos deje fuera por un problema administrativo con el que no estamos de acuerdo, puesto que la documentación sí que está presentada en tiempo y forma». El Ayuntamiento de Baza ha presentado alegaciones a la decisión de la Junta de Andalucía y se encuentra a la espera de saber el resultado de las mismas.

Por su parte la Junta de Andalucía ha indicado a Ideal, que la documentación que presento el ayuntamiento bastetano no está correcta. «Cuando presentaron la documentación que faltaba ya estaba fuera de plazo. Por el momento la solicitud esta denegada y las alegaciones presentadas serán resueltas esta misma semana. Informa la Delegación de Empleo. Quien adelanta que en las próximas fechas la Dirección General volverá a sacar una nueva convocatoria para talleres de empleo a la que podrán volver a concurrir el ayuntamiento de Baza.

El objetivo de solicitar a la Junta de Andalucía un Taller de Empleo denominado 'Estación Ferrocarril II' era para dar continuidad al proyecto de rehabilitación la antigua estación de tren, desarrollado también con un taller de empleo, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

El proyecto que ahora plantea el Ayuntamiento tiene un coste total de 408.918 euros, de los cuales se ha solicitado una subvención de 372.088 euros. El resto lo aportaría el propio Ayuntamiento bastetano.

El proyecto de Empleo y Formación supondría la contratación de 3 personas para los cargos de administrativo, director y monitor, y de un total de 15 alumnos en el módulo de albañilería que obtendrían el correspondiente certificado de profesionalidad. La formación se realizaría al igual que en la primera fase en la antigua estación del tren para finalizar su rehabilitación.

El programa de Empleo y Formación tiene precisamente como objeto la cualificación del alumnado mediante iniciativas de empleo y formación que respondan a las necesidades del mercado, en ocupaciones de utilidad pública o de interés general y social, que permitan compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo. De hecho, la albañilería es un sector en el que se detecta actualmente una importante demanda de personal y que tiene una elevada posibilidad de empleabilidad (se estima que la tasa de inserción del Taller de Empleo desarrollado en 2019 se sitúa por encima del 30%). Estas iniciativas tendrán un carácter temporal de 12 meses de duración, equivalente a 1.920 horas de formación en alternancia con la práctica profesional.

El objetivo final es culminar la restauración y acondicionamiento de la antigua estación del tren como espacio multiusos apto para acoger todo tipo de actividades de carácter social e institucional con el que se complete la red de espacios públicos a disposición del ciudadano, todo ello sin olvidar el uso original.