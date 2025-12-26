Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista parcial de la Aldea del Moro en el PN Sierra de Baza JOSÉ UTRERA

La Junta aprueba los nuevos instrumentos de gestión del Parque Natural Sierra de Baza

Desde el punto de vista normativo, el decreto aprobado deroga íntegramente los instrumentos anteriores y consolida un marco regulador claro, coherente y estable, alineado con el conjunto del ordenamiento jurídico estatal y europeo

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 26 de diciembre 2025, 12:26

Comenta

La Junta de Andalucía aprueba por decreto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque ... Natural Sierra de Baza, se trata de una normativa largamente esperada que sustituye a otra calificada como demasiado rígida en muchos aspectos, sobre todo a la hora de rehabilitar las numerosas construcciones singulares que hay diseminadas en el parque natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva y verde Reyes Católicos que viene entre Puerta Real y Plaza Nueva
  2. 2 Todos los cambios de la cabalgata de Reyes de Granada: nueva salida, horarios y espectáculo de drones
  3. 3 Parte del campo de fútbol de Húetor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  4. 4 Prenden fuego a la puerta de la vivienda de un concejal de Peligros
  5. 5 Lluvias y tormentas inminentes en Granada: ¿puede volver a nevar?
  6. 6 El alcalde, indignado «por no haber podido acometer la reparación integral del muro cuando los informes lo aconsejaban»
  7. 7 El pueblo más barato de Andalucía que ofrece viviendas por poco más de 20.000 euros
  8. 8 Parte del campo de fútbol de Huétor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  9. 9

    La guardia nocturna de Navidad
  10. 10 Cae la banda que saqueó 12 coches en Nochebuena en Granada: se llevaron regalos y botellas de vino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta aprueba los nuevos instrumentos de gestión del Parque Natural Sierra de Baza

La Junta aprueba los nuevos instrumentos de gestión del Parque Natural Sierra de Baza