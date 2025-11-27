La Junta acerca la digitalización y la IA a los territorios rurales de Granada

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín, y el alcalde de Baza, ... Pedro Justo Ramos, han inaugurado hoy en el municipio bastetano un ciclo de jornadas formativas tituladas «Emprender en clave de IA en el medio rural», que ha organizado Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la finalidad de acercar la digitalización y la inteligencia artificial a los territorios rurales de la provincia de Granada.

Durante su intervención, Martín ha señalado que se trata de una iniciativa que pretende «mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas rurales, a la vez que favorecer la fijación de población en los municipios». En este sentido, ha puesto de manifiesto la importancia de este tipo de actividades, «que proporcionan a pymes y emprendedores claves para integrar la Inteligencia artificial como aliada estratégica en la gestión, comercialización y promoción de su actividad».

La jornada de Baza ha reunido a representantes institucionales, empresas locales y expertos en innovación para debatir sobre los desafíos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial al medio rural, así como su papel en la retención de población y la generación de empleo en los municipios. Para ello, ha contado con Elisabeth de la Torre, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios, que ha impartido una ponencia centrada en la importancia de la innovación para retener y atraer población al territorio.

A continuación, Joantxo Llantada, experto en marketing, innovación y estrategia, ha ofrecido una masterclass titulada «La IA al servicio del medio rural», en la que ha puesto de manifiesto cómo la digitalización contribuye a la mejora de la eficiencia, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades laborales y empresariales en los municipios».

La sesión ha concluido con la mesa de debate «Innovar desde el territorio rural con la IA», en la que empresas locales de los sectores de la alimentación, las telecomunicaciones, el turismo, la consultoría digital y la innovación tecnológica han compartido su experiencia de integración de IA y digitalización para optimizar procesos, ampliar su alcance comercial y generar empleo cualificado en el territorio.

Tras la jornada de Baza el ciclo visitará Padul, el 2 de diciembre, Atarfe, el día 4 y Motril, el 11.