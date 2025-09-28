Juan Miguel Cervantes y Ana Isabel Cánovas ganadores de la Sagra SkyRace 2025 500 participantes recorren los espectaculares paisajes del futuro Parque Natural de La Sagra y Puebla de Don Fadrique en una prueba marcada por el esfuerzo y la emoción.

Puebla de Don Fadrique se convirtió en el epicentro del atletismo de montaña con la celebración de la esperada Sagra SkyRace 2025, una prueba que reunió a 500 corredores de diferentes puntos de España y que alcanza ya la decimoséptima edición, que la convierte en la prueba más veterana de Andalucía en esta modalidad deportiva.

El ganador en la categoría Sky Maratón, sobre la distancia de 42 kilómetros fue Juan Miguel Cervantes Fernández, en segunda posición llego Alfonso Soler y en tercer lugar Francisco José Díaz. En la modalidad femenina sobre la misma distancia la ganadora fue Ana Isabel Cánovas García en femenina, segunda clasificada fue Ester Sánchez Pérez y en tercer lugar Julia Usataya.

En ámbito local destaca Jesús García Sánchez ganador local de la SkyMaraton y a Diego Alarcón y Carlota Castillo como ganadores de la SkyTrail.

La carrera, celebrada este pasado sábado 27 de septiembre, realizó su salida desde el mismo centro del municipio y ofreció un espectacular recorrido por los parajes naturales de la Sierra de La Sagra, llagando a la cima de la Sagra y combinando exigentes ascensos, vertiginosos descensos y vistas panorámicas inigualables donde se incluye el paraje de Las Santas y la Piedra de la Rendija con una organización y un ambiente deportivo inmejorable.

Los participantes pudieron escoger entre cuatro modalidades: la Sagra SkyMaraton (42 km), la Sagra SkyRace (26 km), la Sagra SkyTrail (16 km) y como novedad, la Sagra Senderismo, sobre una distancia de 12,43 km, diseñada para disfrutar de los más bellos paisajes. Las salidas se dieron de forma escalonada a las 8:00. 9:00 y 10:00 de la mañana entre aplausos y vítores del público congregado. Durante el trascurso de la prueba los voluntarios locales garantizaron la seguridad en todos los puntos clave del recorrido.

Desde la organización, el Club Senderista Piedra de la rendija y el Ayuntamiento celebran con entusiasmo la acogida de esta edición de la carrera y el buen resultado obtenido. El alcalde de Puebla de Don Fadrique Jesús Fernandez, ha destacado la importancia de este evento no solo como competición deportiva, sino como motor de dinamización turística y económica para el municipio, que durante el fin de semana recibió a numerosos visitantes.

Con un balance más que positivo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo, la Sagra SkyRace 2025 se despide con la promesa de volver el próximo año aún con más fuerza.