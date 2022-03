Juan Espadas visita Baza para reunirse con los regantes y diversos colectivos

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, visita Baza para mantener una reunión con las comunidades de regantes de la zona, en una visita que enmarcaba dentro del proceso «intenso de escucha y comprensión como candidato a la Presidencia de la Junta de las reivindicaciones y anhelos del territorio para convertirlos en los míos». Espadas certificaba, ante José Entrena y Manolo Gavilán, que alcaldes y presidentes provinciales «son embajadores del territorio y quiero un Gobierno de la Junta comprometido con la administración local, que es la que conoce la potencialidades y reivindicaciones de cada zona y su gente».

El alcalde bastetano, Manolo Gavilán, en su condición de secretario general de la Agrupación Local socialista, fue el encargado de dar la bienvenida al secretario general andaluz y al secretario provincial del partido, explicando que, de los muchos temas posibles a tratar se había elegido el relacionado con los regantes de la zona, en unos momentos en los que se abren unas perspectivas muy buenas para ellos. Los 18 hectómetros cúbicos son una de las grandes alternativas y una de las grandes bazas que se tienen por delante y ese sería el tema que se iba a poner sobre la mesa que se celebró seguidamente con las comunidades de regantes y para ello se había optado por hacer que los propios regantes fueran los verdaderos protagonistas.

Sobre la autovía del Almanzora, Espadas señalaba de nuevo la competencia de la Junta y exigía al Gobierno de Moreno Bonilla que asuma «sus responsabilidades» y defina qué tipo de vía y cuándo ejecutará esta infraestructura que lleva pendiente demasiado tiempo.

La autovía Baza- Almanzora, no la construyo el PSOE, pero eso no es excusa para que el actual gobierno PP-Cs no la construya tal y como decían que lo iban a hacer.

El secretario general del PSOE andaluz ha recalcado que los fondos europeos son «fundamentales» para infraestructuras principales y ha vuelto a demandar a Moreno Bonilla «que se comprometa de verdad a sentarse con las administraciones locales y definir proyectos y a negociar con el Estado los proyectos que se puedan cogobernar», criticando que el presidente del Gobierno «sigue escurriendo el bulto y ya vamos tarde porque los fondos ya están aquí».