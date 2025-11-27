Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Teatro Dengra de Baza. Ideal
Análisis

La orden de predicadores en Baza: del convento de Santa Bárbara a la casa dengra

Juan Antonio Díaz Sánchez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

La Orden de Predicadores –frailes dominicos– hizo su primera aparición en la ciudad de Baza a mediados del siglo XVI. Dicha instalación fue posible gracias ... al mecenazgo ejercido por el matrimonio compuesto por el Ldo. Don Francisco Páez Espinosa y Doña Catalina de Luján y Guzmán. Gracias a su más que generosa donación, consistente ésta en una huerta de media docena de fanegas, sita las misma en el pago de la Tamasca. También se les donó una hilera de nueve casas ubicadas en el mismo lugar y de esa forma el Padre Provincial dominico en Andalucía, fray Bernardino Vázquez, quien accedió a que la Orden se instalara en la ciudad de la Dama y para tal menester comisionó a su vicario general fray Félix Ponce de León, personándose éste en Baza el 29 de abril de 1553 para ejecutar tal encomienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  7. 7 Sanidad retira de inmediato 23 lotes de este conocido fármaco para diabetes
  8. 8

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  9. 9

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  10. 10 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La orden de predicadores en Baza: del convento de Santa Bárbara a la casa dengra

La orden de predicadores en Baza: del convento de Santa Bárbara a la casa dengra