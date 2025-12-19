Juan Andrés Cano y Jesús Sánchez nuevos oficiales de dotación del parque de Bomberos de Baza

El Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil de Baza cuenta desde esta semana con dos nuevos Jefes de Dotación Oficial de Bomberos, tras la ... toma de posesión celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento bastetano. El acto tuvo lugar hace unos días y supuso un paso más en el refuerzo de la estructura operativa del cuerpo municipal de bomberos.

Durante el acto, Juan Andrés Cano Cuevas y Jesús Sánchez López asumieron formalmente sus nuevas responsabilidades tras prometer el cargo, en una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo institucional. Ambos recibieron de manos del alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, los distintivos que acreditan sus nuevas funciones al frente de las dotaciones, en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la experiencia acumulada dentro del servicio y tras haber superado las pruebas pertinentes.

El acto contó también con la presencia de la concejala de Gobernación, María Carmen Sánchez, así como de varios compañeros del cuerpo de bomberos, que quisieron acompañar a los nuevos oficiales en este momento significativo de su carrera profesional. La incorporación de ambos mandos se enmarca en la apuesta municipal por consolidar un servicio de emergencias eficaz, bien organizado y preparado para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La concejal responsable del servicio destaca la importancia de estos nombramientos para mejorar la coordinación y el funcionamiento interno del Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil, un área clave para la seguridad de la población. La figura del Jefe de Dotación Oficial resulta fundamental en la gestión de intervenciones, la toma de decisiones en situaciones de emergencia y la correcta aplicación de los protocolos de actuación.

Por su parte durante el acto el alcalde trasladó públicamente su enhorabuena a los nuevos responsables y les deseó éxito en esta nueva etapa profesional, subrayando que su compromiso, esfuerzo y sentido de la responsabilidad repercutirán de forma directa en la calidad del servicio que se presta a los vecinos y vecinas de Baza. Asimismo, puso en valor el trabajo diario que desarrolla el conjunto del cuerpo de bomberos, especialmente en contextos de creciente complejidad y exigencia.