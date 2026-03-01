Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrea Abril, sonriente, gestiona dos academias en Huéscar y en Baza JOSÉ UTRERA

ANDREA ABRIL GADEA

La joven que regresó a sus raíces para llenar de baile el pueblo de su familia

«Cumplir mi sueño de abrir una escuela de baile en el pueblo ha sido lo mejor que he hecho»

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Domingo, 1 de marzo 2026, 11:04

Comenta

Andrea Abril Gadea nació en 2003 en Murcia, lejos del pequeño pueblo que hoy se ha convertido en el centro de su vida. Sin embargo, ... sus raíces siempre estuvieron ligadas a Huéscar. Su abuela materna era originaria del Canal de San Clemente, una pedanía a unos cuantos kilómetros de Huéscar. Su familia tuvo que emigrar a Barcelona tras la guerra en busca de oportunidades. A pesar de la distancia, el vínculo nunca se rompió. Las visitas en vacaciones y el apego emocional de su madre, -su gran referente- al lugar sembraron en Andrea un sentimiento de pertenencia que acabaría marcando su destino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una Dana llega este domingo a Andalucía: dónde va a llover y hasta cuándo
  2. 2 Muere un montañero tras sufrir una caída en Jerez del Marquesado
  3. 3 Le roba el coche a una mujer en Urgencias, huye y lo interceptan a un kilómetro: «La chica gritaba: ¡Auxilio!»
  4. 4 Eva González pasa de presentar la gala del 28F a recibir la Medalla de Andalucía: «Llevo semana y media llorando»
  5. 5

    «El que no quiera que cambie el modelo organizativo del SAS, que no me vote»
  6. 6 Moreno se emociona al recordar a las víctimas de Adamuz: «Ha sido un inicio de año cruel»
  7. 7 Palmarés de los premios Goya 2026: la lista de todos los ganadores
  8. 8

    «El inquilino te paga, puede seguir viviendo; el inquilino no te paga, no puede seguir viviendo»
  9. 9 Larrubia decanta un derbi intenso
  10. 10

    Almuñécar inaugura un mercado para el futuro sin olvidar las raíces

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La joven que regresó a sus raíces para llenar de baile el pueblo de su familia

La joven que regresó a sus raíces para llenar de baile el pueblo de su familia