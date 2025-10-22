Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LucÍa Lozano, José Martíez y Ramón Martínez IDEAL

José Martínez Sola-Vera, pregonero de la feria de Huéscar

La concejal de fiestas, Lucia Lozano, hizo el anuncio días pasados

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:33

Comenta

La concejal de fiestas del Ayuntamiento de Huéscar, LucÍa Lozano, fue la encargada de hacer público quien será el pregonero de las fiestas de octubre en honor a las Santas, Alodía y Nunilón, honor que le ha correspondido a José Martínez Sola-Vera.

El pregonero procede, según cuenta él mismo, de una familia numerosa de once hermanos en la cual ha crecido con valores de unidad, esfuerzo y compromiso. «tanto mis padres como varios de mis hermanos hemos desarrollado actividad empresarial, sobradamente conocida por todos, lo que me ha permitido desde joven conocer de cerca la cultura de emprendimiento y la responsabilidad en la gestión», señala el pregonero.

Su trayectoria profesional la ha desarrollado durante más de tres décadas en Caja Rural de Granada en la Oficina de Huéscar como responsable director de oficina. gracias a esta experiencia adquirió una sólida formación en el sector financiero.

Actualmente se encuentra en situación de prejubilación, etapa en la que mantiene su disposición de seguir aportando su experiencia y conocimiento en nuevos proyectos personales, sociales o profesionales.

Comprometido con el pueblo de Huéscar, su cultura y tradiciones, José Martínez siempre ha defendido su orgullo oscense por encima de todo lo cual lo hace digno de ser pregonero de Huéscar.

