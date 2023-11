José Gabriel Villalobos, nuevo presidente del GDR Altiplano de Granada

El Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada ha finalizado el proceso electoral de renovación de Junta Directiva y sus principales cargos con le celebración en Galera de una Asamblea extraordinaria celebrada en la que ha quedado configurada la nueva Junta Directiva compuesta por representantes de 23 entidades del territorio, elegidas previamente en cada una de las mesas sectoriales que se convocaron en las semanas anteriores.

Por primera vez la presidencia recae en un empresario y no en un cargo político. José Gabriel Villalobos Masegosa, en representación de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar, ha sido elegido presidente del GDR siendo ésta la única candidatura presentada para optar al cargo. Aunque había una aspirante que finalmente no presento la candidatura por falta de apoyos, en lo que podía ser un nuevo error del partido político que no la apoyo, que sigue perdiendo influencia en la zona.

La vicepresidencia del grupo la ostenta Ana Belén Martinez, alcaldesa de Cúllar, la secretaria es Mariló Corral de la cooperativa la Esperanza del Campo de Cuevas del Campo y el tesorero, Antonio Luis García Duran en representación de FAECTA.

En su discurso de despedida, Juan Francisco Torregrosa Martínez, alcalde de Benamaurel, que ha ocupado el cargo los últimos 8 años, quiso agradecer a la Junta Directiva saliente y a toda la Asamblea su trabajo durante este tiempo, y destacó la relevancia de los Grupos de Desarrollo Rural como único foro territorial público-privado que hay que aprovechar y potenciar, y destacó que su labor va más allá de la gestión de las tan necesarias ayudas a promotores rurales, como entidades dinamizadoras de los territorios que fomentan la participación real, asunto en el que resaltó que «el GDR Altiplano de Granada se ha convertido en referente regional».

Por su parte el presidente entrante, Gabriel Villalobos, recogió el testigo reconociendo el buen hacer de su predecesor, y con enorme ilusión para dar continuidad a la labor del GDR, incorporando la perspectiva y experiencia empresarial, comprometiéndose a trabajar para ampliar la base con nuevos socios que consoliden a la asociación, garantizando la puesta a disposición del territorio de la estructura asociativa empresarial para seguir avanzado en el desarrollo de las comarcas de Baza y Huéscar, y apostando por potenciar el espíritu LEADER para luchar de la forma más eficiente posible contra la despoblación.