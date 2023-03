José Entrena «La Justicia en este país no se administra bien porque es muy lenta»

José Entrena, durante su visita hoy a Baza, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la absolución de Mar Villafranca y ha comentado que se ha querido destruir a una persona, sin base ninguna, utilizando todos los medios a su alcance, para fulminar políticamente y masacrarla a nivel personal. Han sido siete años y medio de sufrimiento tanto para ella como para su familia y amigos. Es injusto como se puede vilipendiar a una persona, ha sido un sufrimiento enorme. Ayer hable con ella y nos emocionamos y sentimos mucha tranquilidad, paz y una alegría enorme y decir que es injusto como se puede perseguir a una persona durante tanto tiempo.

La administración de Justicia en este país, no administra justamente la justicia porque es muy lenta, y esa lentitud hace que las cosas no se hagan como se tienen que hacer y no quite el sufrimiento que se les hace a determinadas personas, como es el caso de nuestra compañera, Maria del Mar Villafranca.