Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Samaniego, ejemplo del Cascamorras actual, querido y admirado JOSÉ UTRERA

Jesús Samaniego merecido premio Cascamorras 2025

En 1992 supo darle un impulso, a lo que hoy es la figura del popular personaje, y a la fiesta actual de cada 6 y 9 de septiembre en Baza y Guadix

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:25

Baza, reconoce a Jesús Samaniego con el premio Cascamorras 2025 en base a su gran trayectoria en favor de la fiesta, primero ejerciendo como Cascamorras y después defendiendo y promocionándola en distintos ámbitos. Jesús Samaniego «Sama» como le conocen en Guadix, en la actualidad ejerce de Cascamorras infantil tanto en Baza como en Guadix. La Comisión Informativa de Cultura del Ayuntamiento de Baza ha aceptado por unanimidad la propuesta realizada por la Asociación Multicultural Cascamorras Baza, según la propuesta realizada por uno de los fundadores de esta asociación, que trabaja durante todo el año a favor de la fiesta. El premio será ratificado este viernes, por la Junta de Gobierno Local.

El Premio Cascamorras nació en 2010, para distinguir a empresas, instituciones, asociaciones o personas que de forma desinteresada contribuyan a la promoción y difusión de Baza, En la primera edición el galardón fue para el periódico IDEAL, a lo largo de los años también se ha otorgado a Onda Cero Baza y a Radio Baza Cadena Ser, entre otros.

El año pasado se modificó la idea inicial del premio y este año se vuelve a centrar en la fiesta del Cascamorras.

Jesús Samaniego, bastetano de nacimiento y accitano de adopción desde hace muchos años, ha dedicado gran parte de su vida a engrandecer la tradición del Cascamorras tanto en Baza como en Guadix. La fiesta hoy en día está declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, Nacional e Internacional y en proceso de reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Desde muy joven, Jesús Samaniego ha contribuido a revitalizar una celebración que en décadas pasadas había perdido fuerza, hasta convertirla en el símbolo cultural y social que hoy comparten bastetanos y accitanos.

La trayectoria de «Sama» como Cascamorras comenzó en 1992 (siendo el tercer bastetano en la historia en ejercer de este personaje histórico) y se prolongó durante siete años consecutivos más, hasta 1998. Volvió a encarnar al personaje en 2004 y 2007, consolidándose como referente indiscutible de la fiesta. En 2004 recibió la distinción de Cascamorras de Honor y desde 1999, acompaña a cada Cascamorras designado, transmitiendo su experiencia y garantizando la continuidad del espíritu festivo en ambas ciudades. A su compromiso con la fiesta se une su dimensión social. Ha colaborado, siempre de manera altruista, con centros educativos, asociaciones deportivas y culturales, residencias de mayores y entidades sociales, mostrando siempre cercanía y generosidad. En el plano personal, ha transmitido a su familia el amor por el Cascamorras, con la esperanza de que sus hijos continúen este legado y siempre con una intensa devoción a la Virgen de la Piedad. Cada año peregrina a pie desde Guadix hasta postrarse ante la imagen de la Virgen, un gesto que resume fe, tradición y compromiso de este Cascamorras considerado por muchos como el alma viva de la fiesta y símbolo de la unión entre Baza y Guadix.

El premio será entregado el jueves 4 de septiembre durante la gala que se celebrará en el Salón Ideal y en la que también se pronunciará el Pregón Oficial de la Feria y Fiestas de Baza del 2025 que estará a cargo de Ramón Rodríguez Carpio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  6. 6 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  7. 7

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  8. 8 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jesús Samaniego merecido premio Cascamorras 2025

Jesús Samaniego merecido premio Cascamorras 2025