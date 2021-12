Jesús Raya dimite como alcalde de Castillejar por decisión personal

El hasta ahora alcalde de Castillejar, Jesús Raya Ibar ha dimitido de su cargo, en el que ha estado durante 23 años en varios periodos en los que gano 6 elecciones municipales siempre con mayoría absoluta, a las ultimas elecciones que se presentó en el 2019 la candidatura socialista que él encabezaba saco el 90 % de los votos.

Jesús Raya, ha decidido presentar la dimisión por decisión personal y una mezcla de cansancio, algún problemilla de salud y para dar paso a su hombre de confianza durante 10 años, el primer teniente de alcalde Emilio Sanchez Martinez, que se convertirá en nuevo alcalde, durante un pleno extraordinario que se celebrará hoy miércoles y al que tiene confirmada su asistencia en Secretario General del PSOE de Granada, José Entrena. Entre otros cargos socialistas su amigo y vecino, el exalcalde de Huéscar, José García Giralte.

En su despedida, Jesús Raya recuerda que han pasado más de 30 años, cuando con 29 años, tomo posesión como Alcalde de su pueblo, aunque ya venía trabajando en diversas iniciativas locales, desde su puesto como maestro.

« Al hacer un breve repaso de todos estos años, donde he contado con grandes equipos de gobierno, no solo políticos, si no también entre el personal del Ayuntamiento». Comenta Jesús Raya, a la vez que indica «que los años no pasan en balde, la ilusión, las fuerzas se van menguando, y uno debe de retirarse y dar paso a otros con más fuerza y con más ilusión, y más jóvenes».

El ya exalcalde de Castillejar, refiere que después de diez años trabajando con Emilio Sánchez, «creo poder asegurar que es el mejor candidato para desde la alcaldía, seguir trabajando por Castillejar. Si hasta ahora se han hecho cosas importantes, aún quedan muchas por hacer, algunas ya están iniciadas y en marcha y otras se comenzaran en breve».

Jesús Raya, para finalizar, dice que le preocupa ver como se está desprestigiando la política, y a los políticos, «por culpa de algunos estamos perdiendo credibilidad, llegando a ser incluso un problema para la ciudadanía, algo que no debemos permitir».

Jesús Raya, es uno de los pocos alcaldes en activo al que sus vecinos le han dedicado una plaza con su nombre. Maestro de profesión ha sido diputado provincial y vicepresidente primero de la Diputación de Granada, y gerente de Egmasa, Resur y actualmente lo es de Visogsa.