El Jazz Te Digo Festival vuelve con un gran cartel

Tras dos años de parón vuelve a la ciudad de Baza Jazz Te Digo, un festival de jazz y música negra con un fin de semana cargado de música para disfrutar en la mejor compañía, al aire libre y de forma gratuita en un entorno patrimonial tan relevante como la Plaza Mayor.

Producido por la Asociación Cultural Algarada Bastetana, en colaboración con el Ayuntamiento de Baza y la Diputación de Granada, el festival alcanza su décima edición y la organización ha volcado toda su ilusión «para celebrar durante los días 24 y 25 de junio, viernes y sábado, la llegada del verano en nuestra Plaza Mayor a ritmo de la mejor música y con novedades que este año se suman al festival».

El cartel de la X edición del Jazz Te Digo Festival lo conforman, La Blues Band de Granada, Antonio González & Arturo Serra Quartet, La Perra Blanco Trío, Granada Hot Jazz. Travelling´ Brothers y Alcohol Jazz el 24 y 25 de junio en Baza

El evento, es el único de sus características con entrada gratuita de la provincia de Granada y se ha convertido en un referente tanto para la ciudadanía bastetana como para amantes de la música y visitantes de lugares diversos. Rock, swing, manouche, blues y mucho jazz se encargarán de animar las veladas de estos dos días de Festival.

El festival se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Baza con la participación del alcalde de la ciudad, Manolo Gavilán, los responsables de la presidencia, secretaría y tesorería de la Asociación Cultural Algarada Bastetana, Quico Noguera, José Torres y Juan Antonio González, y la concejala de Cultura, Maribel Cano.

En palabras del alcalde bastetano, Manolo Gavilán, «este año recuperamos cierta normalidad y esperamos ver ese entorno único de nuestra Plaza Mayor llena de gente disfrutando de la buena música que propone el cartel de esta X edición». Ha destacado además la labor de la Asociación. «Estos proyectos no saldrían adelanta sin personas como ellos. En esta edición, hacemos una aportación compartida Ayuntamiento y Diputación y manifestamos nuestra intención de seguir apoyando este tipo de actividades».

Los responsables de la Asociación Algarada Bastetana se han encargado de dar a conocer de forma detallada el programa de la edición de este 2022 en la que se cuenta con grandes nombres, una gran variedad de estilos y se hace una clara apuesta por contar con recursos locales en cuestiones como la sonorización o la organización de un mercado de artesanos y productores locales.

Programación del Jazz Te Digo Festival

La noche del viernes 24 de junio, abrirá el festival Antonio González & Arturo Serra Quartet. Disfrutaremos de unas trabajadas delicias acústicas con Arturo Serra, uno de los pocos vibrafonistas a nivel nacional capaz de sacar las mejores esencias al vibráfono en clave de jazz junto a Antonio González considerado como uno de los mejores saxofonistas andaluces del momento. Para la ocasión los acompañarán los destacados músicos de la escena jazzística nacional, el contrabajista Pedro Campos y el baterista Santi Colomer que aprovecharán para presentar su nuevo disco «Tudo Bem».

Una vez abierto el festival, llega el momento de disfrutar de La Blues Band de Granada, una legendaria formación que celebró en 2021 su treinta y cinco aniversario practicando el mejor blues contra vientos y mareas. Son en gran parte los responsables de que el género de los doce compases se haya mantenido vivo, activo y vigente en Granada y en toda Andalucía durante los últimos años. Unos virtuosos como instrumentistas y como propio grupo que destilan blues de categoría. Formados en 1985 cuando el cantante francés Pecos Beck se unió al trío Delta Genil formado por los granadinos Joaquín Sánchez 'la abuela' en la guitarra, Pepe Chamorro al bajo y Antonio Valero con la batería. Tras muchos discos en su haber y varias crisis por abandonos de sus componentes en los años 90 decide ampliar su paleta estilística y al rhythm&blues de sus inicios incorpora elementos soul, y un contundente sonido jazz-rock con la incorporación de una potente sección de metal. El grupo pasa entonces por su momento más dulce y se consolida con la formación que ha llegado hasta hoy.

Cerrará la noche, La Perra Blanco Trío, grupo nacido en el sur de Andalucía, concretamente en La línea de la Concepción (Cádiz) en agosto 2017, con su líder y creadora del grupo, Alba Blanco (cantante y guitarrista) una rockera de los pies a la cabeza, que, aunque lleve rastas y su estética no tenga nada que ver con el dulce aspecto de Peggy Sue o las Pin up desborda energía sobre el escenario y está dispuesta a vencer los estereotipos en un mundo de hombres. Inicialmente en el proyecto solo estaba Juan Andújar como batería de la banda que tras todo un verano de conciertos y dándose a conocer, se incorporó al contrabajo, Guillermo González, conocido contrabajista de Córdoba y con una gran trayectoria musical. La Perra Blanco Trío es un power trío que se inspira en la música de los años 50's, con influencias tanto de música negra como el rhythm and blues o góspel como de música blanca como hillbilly, rockabilly, country.

El sábado 29 de junio abrirá la sesión Granada Hot Jazz. Un cuarteto formado en Granada en 2012 a partir de los guitarristas Fred da Costa, guitarra y David Gámez, con Eduardo Armiño en el contrabajo y el indispensable aporte en el violín de Henrik Andrea. Un encuentro entre

músicos españoles y franceses que da rienda suelta al 'manouche', vibrante y swingueante estilo del primer tercio del siglo pasado.

Continuarán Alcohol Jazz. Conocidos como los revitalizadores del jazz fusión en España. Creado en los 80, en los pasillos de la Facultad de Filosofía de Madrid por Jacobo Gascó junto con un grupo de amigos que deciden un buen día juntarse y tocar los temas de series como «Starsky and Hutch» (ABC), «Hawaii Five-O» (CBS) o «Charlie's Angels» (ABC) ¿Y por qué no pegarle también al funk? Pasan los años, y con unos cuantos discos en su haber y conciertos de ámbito nacional lejos de caer en la tentación de hacer melodías fáciles, se vuelcan en unas melodías divertidas y frenéticas; y se convierten en un grupo con la solidez suficiente como para ganarse la autoimpuesta etiqueta de «Música para un guateque sideral». Alcohol jazz está compuesto por Ricardo Chirri Vetti (bajo), Dudu (guitarra), Jacobo Gascó (saxo tenor), Julián Rivero (trompeta) y el Dj Txalomán (electrónica y voces).

Cerrará el festival Travelling´ Brothers. Ganadores del European Blues Challenge 2015 en Bruselas como mejor banda europea, con 19 años de existencia y más de mil conciertos hacen de este sexteto bilbaíno como una de las bandas más respetadas de la escena Blues Europea. Tras sus giras por más de 15 países presentan su nuevo disco, el décimo de su carrera titulado Oh my God¡¡ donde decide salir de su zona de confort e indagar en el soul, góspel y jazzrock. Formado por Jon Careaga (cantante), Eneko Cañibano (bajo), Isi Redondo (batería), Mikel Azpiroz (piano y hammond), Alain Sancho (saxo), y Aitor Cañibano (guitarra).