José Cano, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baza IDEAL

Izquierda Unidad denuncia un incidente racista con un portero de una caseta durante la pasada feria

Según la formación de izquierdas el partero impidió la entrada a una pesronas y le mostró un mensaje en el que se le indicaba «no admitir a negros ni a moros»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:57

Durante el pleno del ayuntamiento de Baza de la pasada semana, el concejal de Izquierda Unida, José Cano trasladó su preocupación por un incidente denunciado en la pasada feria y fiestas de Baza, en el que un portero de una caseta habría impedido la entrada a una persona alegando órdenes de «no admitir a negros ni a moros», llegando incluso a mostrar un mensaje de WhatsApp como prueba. Cano califica el hecho como un presunto delito de odio y pidió que en las futuras adjudicaciones de casetas se incorporen cláusulas que impidan la contratación de personal con comportamientos racistas, xenófobos o discriminatorios.

En relación con este incidente racista, el alcalde Pedro Justo Ramos en el mismo pleno municipal, condenó los hechos y admitió su gravedad, pero planteó la dificultad jurídica de establecer cláusulas preventivas en los pliegos de adjudicación, aunque sugirió estudiar fórmulas para sancionar a empresas responsables de comportamientos discriminatorios.

