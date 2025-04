Izquierda Unida denuncia el caos y la manipulación en los plenos municipales de Baza

JOSÉ UTRERA BAZA Sábado, 5 de abril 2025, 18:21 Comenta Compartir

Izquierda Unida de Baza denuncia el absoluto desorden, la falta de transparencia y las artimañas políticas del equipo de gobierno del PP y el concejal no adscrito, en la gestión de los plenos municipales, especialmente en lo referente a la aprobación de los presupuestos municipales y la toma de posesión del concejal de IU.

El portavoz IU para asuntos económicos, Juan Ramón Gil van Gils, denuncia que la incompetencia del gobierno municipal quedó patente cuando, tras su renuncia de concejal en noviembre, se tardaron dos meses en permitir la toma de posesión de su sucesor, a pesar de que la documentación estaba lista a principios de diciembre. «De hecho, en el pleno extraordinario de enero, convocado precisamente para la aprobación de los presupuestos, la toma de posesión ni siquiera estaba incluida en el orden del día, obligándonos a presionar directamente al alcalde para que la incorporara».

Según Gil van Gils, «Esto desmonta la gran mentira del equipo de gobierno, que ha intentado justificar sus retrasos en la tramitación del presupuesto con la excusa de que quería «garantizar la participación de todos los grupos». Lo cierto es que han actuado con negligencia y ocultismo, ignorando deliberadamente la representación legítima de nuestra formación». Indica.

Por si fuera poco, el despropósito se repitió en el pleno del pasado jueves, cuando el equipo de gobierno intentó colar de nuevo el presupuesto por vía de urgencia. «Como era previsible, la urgencia fue rechazada, dejando claro que su falta de previsión y su torpe estrategia política los han llevado al más absoluto fracaso».

Izquierda Unida, significa que el debate sobre la urgencia fue un espectáculo bochornoso. «En lugar de seguir un procedimiento ordenado, como manda el reglamento, el alcalde permitió que intervinieran concejales sin ton ni son (de su grupo, claro), convirtiendo el pleno en un circo». Además, su única estrategia fue ejercer presión descarada sobre la edil de Compromiso por Baza, intentando forzar su voto favorable.

«Esto demuestra lo que venimos denunciando: el equipo de gobierno no negocia, no trabaja, no dialoga. Simplemente improvisa, presiona y manipula, dejando claro que su única intención es aferrarse al poder a cualquier precio».

Izquierda Unida exige responsabilidad, transparencia y un mínimo de competencia en la gestión municipal. Baza no puede seguir soportando este nivel de desorganización, engaños y falta de rigor. Precisa el portavoz de la Asamblea de IU en Baza.

Por último, la formación de Izquierdas, señala que en un ataque de despecho contra los grupos que no lo apoyan, el alcalde se permitió insinuar que el anterior concejal, con 14 años de ejercicio, renunció al cargo por no poder «mandar» en el ayuntamiento, que como todos saben, ese ansía de gobernar, es una costumbre en Izquierda Unida. «Echando mano del refranero dice «cree el ladrón que todos son de su condición».