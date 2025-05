Izquierda Unida considera que no se dan las condiciones para apoyar los presupuestos municipales

JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:18 Comenta Compartir

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Baza dice que tiene bastante claro que no se dan las condiciones para aprobar el presupuesto que propone aprobar el gobierno municipal de PP y el concejal tránsfuga Rafael Azor, y que van a suponer una «oportunidad perdida» para la ciudad de Baza «en un momento clave para la misma».

En este sentido, su portavoz para asuntos económicos y presupuesto municipal, Juan Ramón Gil van Gils, ha señalado que cuando se les propuso por parte del equipo de gobierno el negociar estos presupuestos, desde la formación de izquierdas «propusimos tres condiciones previas imprescindibles para poder realizar propuestas que mejoraran los presupuestos que había sobre la mesa». Dos de ellas de calidad democrática básica, concretamente «la reducción significativa del número de liberados por el equipo de gobierno, ya que todos sus concejales cobran además de 3 personas de libre designación, ya que Baza no puede sostener 13 sueldos de políticos en el ayuntamiento, como llevamos señalando desde el principio de la legislatura». La otra condición que exige IU es «el cese o dimisión de los dos concejales del equipo de gobierno que están en situación de investigados (lo que antes eran imputados) y que, de hecho, tendrán que declarar en dicha calidad la próxima semana. No quieren dar importancia a este asunto, pero es la primera vez en los más de 30 años ininterrumpidos de IU en el Ayuntamiento de Baza no ha habido ningún concejal imputado, así que no es un asunto menor, sino de gran importancia».

La tercera condición que pone la Asamblea de Izquierda Unida para apoyar los presupuestos que presenta el PP es el rescate y gestión desde lo público de la recogida de basura y limpieza viaria, pero según señala Gil van Gils, «solo estaban dispuestos a atender esta última propuesta, diciendo que lo de los sueldos y lo de los concejales investigados no era negociable. A posteriori se nos ofreció una reducción al 75% de jornada de dos concejales, pero evidentemente esto no supone una reducción «significativa» del número de concejales y personal político que cobra de todos los bastetanos». Señala Juan Ramón Gil

Por lo tanto, según Gil, no se han dado las condiciones para que Izquierda Unida no solo no apoye los presupuestos, sino ni tan siquiera para poder negociarlos. Para IU Baza los presupuestos siguen desperdiciando la oportunidad histórica de que los ingresos extraordinarios que se esperan por las renovables dejen un cambio e impronta real en la ciudad, limitándose a actuaciones de parcheo, «sin las transformaciones que tanto la economía como la propia ciudad necesitan. Del mismo modo, no se diseña una plantilla que responda a los graves problemas que tiene el ayuntamiento a la hora de licitar sus contratos, de gestionar las subvenciones, con todos los problemas y retrasos que ello está derivando en el día a día del ayuntamiento».

IU pone el acento en que sigue sin recuperarse la bolsa social de empleo ni se planea un plan de empleo local que la sustituya, «se dice que se va a gestionar el servicio de basura y de limpieza viaria directamente desde el ayuntamiento, pero no hay diferencia alguna entre este presupuesto y el del año pasado (y gestionar los servicios requiere de inversión) ni se apuesta claramente por recuperar el casco antiguo y calles fundamentales como la calle Zapatería».