Izquierda Unida abandona el gobierno de Cúllar y deja al PSOE con solo cuatro concejales

La asamblea de Izquierda Unida de Cúllar ha decidido que sus dos concejales en el ayuntamiento cullarense abandonen el equipo de gobierno, dejando al PSOE en minoría con cuatro de los 11 concejales de conforman el consistorio del norte de la provincia.

Por medio de un extenso comunicado, Izquierda Unida justifica la salida de sus dos concejales del gobierno municipal y aclara que la decisión se adoptó en una asamblea a la que asistieron ocho personas y en la que se aprobó el acuerdo por mayoría.

Según IU, en junio de 2023 dieron «un paso adelante por un gobierno de izquierdas, ante la posibilidad de formar un equipo progresista que velara por las necesidades de todos los vecinos de Cúllar. Desde su inicio, quisimos ser un apoyo y prestar nuestra experiencia, así como llevar a cabo las iniciativas que quedaron pendientes por Izquierda Unida en el anterior mandato», apunta la formación. Sin embargo, «aunque se han conseguido algunos objetivos, no hay un proyecto común que nos haga continuar», indican.

«Tomamos está difícil decisión considerando que seremos más útiles desde la oposición, con la esperanza de que así nuestras demandas sean escuchadas. Este hecho no quiere decir que nos vayamos, al contrario, seguiremos estando ahí como siempre, de la mano de todos los vecinos de Cúllar y sus anejos, haciendo propuestas, ayudando en lo que se necesite y luchando para que podamos avanzar»., añade en la nota.

Según indica Izquierda Unida, «pasado un año y medio del inicio del actual mandato, donde se formó un gobierno en coalición IU-PSOE, le ponemos fin por el incumplimiento de acuerdos y la inacción en decisiones que, a nuestro juicio, son prioritarias para conseguir un avance de Cúllar y sus anejos. Todas ellas se han expuesto en reuniones y juntas de gobierno previas».

De momento, la alcaldesa, Ana Belén Martínez (PSOE), se mantiene en silencio, pero desde su entorno señalan que su intención es sacar adelante el ayuntamiento.

El PP pide paso

Ante la actual situación, el PP de Granada pide la dimisión de la alcaldesa «tras quedarse en una ridícula minoría por la salida de IU del gobierno local, que deja al municipio ante un escenario político insostenible», apunta el portavoz popular en la localidad, José Torrente.

«El PSOE no puede seguir ni un minuto más al frente del ayuntamiento. Empeñarse en seguir gobernando sin concejales suficientes es muy irresponsable para Cúllar, señala.

Torrente afirma que «el PP no descarta ningún escenario y reclama dotar a Cúllar de un gobierno con experiencia y capacidad suficiente que afronte los numerosos retos y proyectos que tenemos por delante como pueblo».

El portavoz municipal del PP y actual gerente de Visogsa apunta que la «grave crisis que atraviesa este ayuntamiento es evidente. La alcaldesa no tiene proyecto ni liderazgo, como lo demuestra el hecho de no haber sido capaz no ya de aprobar un presupuesto, sino de presentarlo siquiera tras más de 16 meses gobernando».

José Torrente insiste en que «el PP ganó las elecciones municipales del pasado 23 de mayo de 2023 con una diferencia de 10 puntos con respecto al PSOE», y apunta que «el nefasto resultado de un pacto de perdedores ha lastrado el desarrollo de Cúllar».

Hay que recordar que hace dos mandatos municipales el PP y gobernó Cúllar con el apoyo de Izquierda Unida.