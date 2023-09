IU y PSOE critican que el gobierno de Baza sea el más caro de la historia, con 477.000 euros

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Baza y el de Izquierda Unida, votaron en contra por tercera vez a la propuesta de retribuciones del equipo de gobierno PP - VOX, que esta vez fue aprobada gracias a la abstención de Compromiso por Baza.

El PSOE dice entender ahora la idea de cambio que tanto pregonaba el Partido Popular y sus socios de investidura Vox y Compromiso por Baza. «Más dinero, porque han aprobado unas retribuciones para políticos y personal de confianza que ascienden a 477.185 euros, la cantidad más alta de la historia en el Ayuntamiento de Baza», un 15% más de lo que tenía asignado el equipo de gobierno socialista 414.363 euros con Manolo Gavilán como alcalde y que por cierto no tenía sueldo, al igual que otros tres miembros del equipo de gobierno que solamente recibían la asignación por asistencia a órganos colegiados. Indica el PSOE.

Más liberaciones, 13 personas en total, 10 concejales y 3 cargos de confianza cobrarán de las arcas municipales, también la cifra más alta de la historia de este ayuntamiento.

Para el PSOE «El cambio que tanto anunciaban ha sido sustituido por el peaje que le han tenido que abonar a Vox 39.868 euros y un cargo de confianza a Compromiso por Baza, 19.800 euros, de esta manera el gobierno de la derecha más extrema derecha está dando sus frutos, pero no lo que habían prometido a sus votantes». El grupo municipal socialista, que fue quien ganó las elecciones, asegura que ha sido coherente con la nueva situación que se ha creado en la composición del gobierno municipal; desde el primer momento ha asumido que no podía formar gobierno a cualquier precio y por eso está en la oposición, «desde ahí hemos dado argumentos por los que no podíamos votar los hechos relatados, por lo tanto, no hemos bloqueado nada, como se pretende hacer creer a la población». Por su parte el Partido Popular ha tenido que afianzar su mayoría «a base de cheques al portador, por lo que es legítimo y necesario que manifestemos nuestro rechazo e informemos a la opinión pública»

El PSOE pronostica una legislatura complicada, porque la coherencia y seriedad en el equipo de gobierno ya la definió Groucho Marx hace mucho tiempo: «Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros».

IU denuncia transfuguismo

Para el Portavoz Municipal de Izquierda Unida, Juan Ramón Gil, considera que se aprueban las retribuciones «a costa del bolsillo de los bastetanos, con sueldo para el concejal de Vox, sueldo para una integrante de la candidatura de Compromiso por Baza, ya que está propuesta solo posible a través de la compra de voluntades. Además con la escenificación en el Pleno de un alcalde que anima y al concejal de Vox ser un tránsfuga y le agradece su disposición a serlo, un concejal de Vox que explica por qué tiene que cobrar antes de pasar a ser no adscrito, en una operación de transfuguismo político que todos los partidos debiéramos condenar, incluidos PP y Vox más allá de Baza.

Juan Ramón Gil, insiste que mal empieza el supuesto cambio en Baza, que resulta ser «a peor, con más dinero que nunca para sueldos de personal políticos, más personas liberadas que nunca, y con la compra de apoyos y el transfuguismo como fórmula para garantizar los objetivos no políticos, si no económicos de los miembros del equipo de gobierno. Para este cambio, evidentemente, no pueden contar con IU Baza».