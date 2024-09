IU pide el cese de Rafa Azor como integrante del equipo de gobierno de Baza

Domingo, 15 de septiembre 2024, 16:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El desafortunado comentario realizado el pasado viernes por el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Baza Rafa Azor, tras el exitoso concierto de Camela en la feria de Baza, ha sido noticia en todos los medios a nivel nacional y sigue generando valoraciones. Una de ellas llega desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, que muestra su total condena a lo que califica como «la última salida de tono del portavoz de Vox, o de si mismo, según se mire, Rafael Azor, en esta ocasión de carácter totalmente racista respecto al pueblo gitano», a raíz del concierto de Camela en Baza. «Es inadmisible que un concejal del Ayuntamiento de Baza realice este tipo de declaraciones, pero lo es aún más cuando forma parte del equipo de gobierno, y por lo tanto no sólo representa a sus votantes, si no a toda la ciudad cuando habla».

Para el Portavoz de IU en Baza, Juan Ramón Gil van Gils, «ha llegado la hora de saber hasta dónde está dispuesto a tragar el PP y el alcalde de la ciudad, Pedro Justo Ramos, por mantenerse en el poder y por mantener a dicho concejal en el equipo de gobierno. Es momento de recordar las palabras que decía su antigua portavoz del PP, María Luisa Velázquez de Castro, cuando paso a formar parte de VOX y ser la número dos de Azor, que literalmente decía que Vox pensaba lo mismo que el PP, pero la diferencia es que se atrevía a decirlo… porque nos da la sensación que además de mantenerse en el poder, aunque digan que no, gran parte del equipo de gobierno está de acuerdo y le ríe las gracias al señor Azor por decir aquello que ellos piensan, pero no dicen». Para Gil van Gils, estas declaraciones se suman a las anteriores y dan lugar a que «al señor Azor, y por extensión al equipo de gobierno, no le gustan o le sobran las personas de etnia gitana, las mujeres que no se dedican a criar hijos y repoblar la ciudad, los inmigrantes, los rojos, los que cobren un subsidio ni la mayoría de los trabajadores, incluidos los municipales… lo que nos lleva a la conclusión de que sólo se gustan ellos mismos, y todos los demás no somos lo suficientemente buenos y buenas para ser bastetanos y de bien». Por ello, IU Baza cree que «es el momento de que el Señor Ramos demuestre de verdad que esa Baza en la que sobramos el 80% de los bastetanos y bastetanas no es la suya, pero que lo demuestre no con palabras, si no con hechos, cesando el lunes a primera hora al señor Azor de sus responsabilidades en el equipo de gobierno, por las que además está liberado con dedicación exclusiva (30.000€ anuales más seguridad social)». Juan Ramón Gil añade que «no es de recibo que cada vez que salimos en los medios nacionales sea porque el señor Azor se quita la careta y nos demuestra cómo piensa, y que el PP mire para otro lado. Esperemos que de una vez por todas dejen claro que no quieren en el gobierno a gente que piensa de esta manera excluyente, racista, machista e intolerante». Del mismo modo señala que «si el PP de Baza mantiene al señor Azor en el gobierno, demuestra que está de acuerdo con dichas ideas o que, peor aún, que está dispuesto a consentirlas y tomarlas a broma por tal de seguir en el gobierno de la ciudad. En ese caso, es responsabilidad ineludible del resto de los grupos (PSOE, IU y Compromiso por Baza) dotar a la ciudad de un gobierno tolerante y respetuoso con todos bastetanos. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras la representación del Ayuntamiento y el gobierno está en manos de quien piensa de esta manera. Se acabaron las excusas, hay que tomar partido… Y en Izquierda Unida Baza tenemos muy claro que queremos un gobierno tolerante, solidario, feminista y que respete a toda la ciudad, así que tomaremos partido por un gobierno que apueste por estos valores».