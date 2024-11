IU, denuncia la tala injustificada en la carretera entre Freila, Baúl y Bácor

JOSÉ UTRERA FREILA Martes, 12 de noviembre 2024, 00:55 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Izquierda Unida ha expresado su rechazo a la tala de pinos que se está llevando a cabo en el tramo de la carretera provincial Granada 7100, entre los kilómetros 0 y 8, en el entorno de Freila. Esta intervención, realizada por la Diputación de Granada, ha sido duramente criticada tanto por representantes locales como provinciales de IU, quienes consideran que esta deforestación carece de justificación técnica y plantea riesgos de seguridad vial y medioambientales.

José Hernández, coordinador comarcal de Izquierda Unida, explica que la actuación se está realizando sin que existan problemas reales que justifiquen la tala de estos árboles. «Nos oponemos tajantemente a esta deforestación, que representa un auténtico delito medioambiental», afirma Hernández, quien señala que la Diputación ha respondido a preguntas de IU alegando que las raíces de los árboles dañan el asfalto. Sin embargo, el coordinador de IU niega esta versión: «Es falso que los pinos estén haciendo daño a la carretera; solo hay dos o tres puntos donde un pino podría representar un problema, pero se está talando toda la arboleda sin motivo de riesgo real».

Además, Hernández destaca el problema añadido por el método empleado en la tala. Según sus palabras, «los tocones que dejan tras cortar los pinos pueden causar accidentes de tráfico, al no retirarse adecuadamente». En su opinión, los pinos, muchos de ellos de más de 50 años de antigüedad, no solo no afectan la infraestructura, sino que actúan como una barrera natural de protección en la carretera.

Por su parte, Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida, añade que su formación ya había solicitado explicaciones a la Diputación sobre esta obra antes del verano, sin recibir una respuesta satisfactoria. «Visitando la carretera, hemos comprobado que el asfalto no presenta levantamientos ni daños causados por la arboleda.» asegura Pérez. La dirigente provincial también subraya la falta de adecuación en los trabajos realizados, advirtiendo que «los restos de las ramas secas dejados tras la tala son un claro riesgo de incendio».

Desde Izquierda Unida, anuncian que solicitarán la paralización inmediata de estas labores hasta que la Diputación presente informes técnicos que avalen la intervención.