IU Baza promete transparencia total en los procesos selectivos

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Baza se ha comprometido a dotar de una transparencia total a todos los procesos selectivos que se produzcan en el Ayuntamiento de Baza, además de asegurar la imparcialidad total en los mismos, frente a la opacidad y oscuridad que durante muchos años llevamos sufriendo en los mismos bajo el gobierno del PSOE de Baza.

El candidato a la alcaldía bastetana por IU, Juan Ramón Gil van Gils, pone como ejemplo el último proceso iniciado de estabilización de 5 plazas de limpiadores, ya que «la última publicación respecto al mismo en la web del ayuntamiento es del 26 de abril, la publicación definitiva de admitidos/excluidos y convocatoria del tribunal para llevar a cabo el concurso el día 28 de abril, pero dos semanas después, nada más se sabe al respecto». En la comisión informativa de personal celebrada esta semana, Gil van Gils preguntó al respecto, y la explicación que le da la concejala de personal es que «el tribunal ha pedido unas aclaraciones técnicas respecto a la interpretación de las bases».

Este extremo «nos parece correcto. Si hay dudas sobre cómo interpretar las bases lo idóneo es aclararlas previamente. Pero, también sería lo idóneo, publicar en la web del ayuntamiento el acta de la reunión del tribunal en la que se llegó a ese acuerdo, ya que según la información pública que consta en la web municipal la reunión del tribunal debió tener lugar y por lo tanto debe existir acta de la misma. Si no se reunió, debiera publicarse, para que el proceso sea transparente y no se dé lugar a un aumento de la desconfianza de la ciudadanía ante estos procesos, una nota informativa en la que se explique que no existió tal reunión por los motivos que hayan motivado el aplazamiento».

Para el candidato de IU «el mantener a los y las aspirantes sin saber nada, tan sólo que en principio se reunían el día 28 de abril y que 12 días después aún no hayan hecho públicos los resultados (que son una suma aritmética ya que es solamente concurso) no hace más que ahondar en la sensación de desconfianza e indefensión de dichos aspirantes. El Ayuntamiento de Baza debe ser absolutamente transparente en sus procesos, no dar lugar a conjeturas sobre si se estará haciendo bien o no o de si se prefiere esperar a después de las elecciones o no por motivos que nada tienen que ver con los aspirantes. Por ello pedimos al equipo de gobierno que sea transparente, y nos comprometemos a que si Izquierda Unida logra el apoyo suficiente el 28 de mayo, los procesos selectivos de nuestro ayuntamiento serán transparentes, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque tenemos que devolver a la ciudadanía la confianza en su ayuntamiento, debemos construir un ayuntamiento amigo».