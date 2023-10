IU Baza pide al gobierno de Baza que se deje de excusas y ejecute el carril bici

IU Baza pide al equipo de gobierno de Baza «que se ponga a trabajar y deje de dedicarse al estudio, la contemplación y la búsqueda de excusas, que es lo menos que se le puede pedir a un gobierno que cuenta con ni más ni menos que 13 personas con dedicación para desarrollar sus labores de gobierno (10 de ellas con dedicación exclusiva)». Concretamente se han referido al tema de la ejecución de la subvención del carril bici, en la que llevan ya «más de 4 meses atascados y buscando la manera de justificar su nulo interés en llevar a cabo dicha necesaria infraestructura, repitiendo lo mismo una y otra vez pero sin aportar ni una sola solución más allá de no llevar a cabo el proyecto, que es la intencionalidad que tienen desde el primer día».

Para el portavoz municipal de IU en Baza, Juan Ramón Gil van Gils, «es cierto que hace unos 4 meses se detectó un problema con respecto al proyecto, ya que faltaba por licitar uno de los 4 tramos previstos en el mismo, y el dinero con el que se contaba estaba ya comprometido en los 3 tramos adjudicados. Pero desde entonces, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la subvención no finaliza hasta otoño del 2024, el equipo de gobierno ha tenido tiempo suficiente para haber seguido trabajando en la línea de la modificación del proyecto y, en caso de que esto no fuera posible, en la ejecución con fondos propios del tramo que no se licitó, ya que, como explicamos a continuación, hubiera sido una opción incluso más barata para todos los bastetanos y bastetanas que la no ejecución del proyecto».

Concretamente, IU Baza señala que al estar realizado el tramo más largo, que tiene un coste de unos 350.000€ a falta de finalizar, ese gasto debe ser abonado. Si a ello le sumamos los intereses de demora con los que se debe devolver la subvención, el coste de no ejecutar superará fácilmente los 400.000€ con sólo un tramo de carril bici, que vamos a pagar entre todos los bastetanos. Y con solo un tramo del carril bici ejecutado.

Sin embargo, si el ayuntamiento ejecutara con sus fondos el tramo que no está licitado y se realizara el proyecto en su totalidad, disfrutaríamos de un carril bici completo de más de 6 kilómetros, que conectaría nuestros colegios, por un coste inferior al que va a costar no realizar el proyecto.

Según Gil van Gils la cantidad necesaria para desarrollar el proyecto en su totalidad «no llegaría a lo que va a costar devolver la subvención, y tendríamos una magnífica infraestructura en nuestro municipio tendente a ir promoviendo otros modelos de movilidad más sostenibles que el coche. La devolución de la subvención nos va a costar más de 400.000€, lo que supone algo más de 200€ por bastetano y bastetana, y a cambio no tendremos nada. Lo único que hace el PP de Baza, ese que decía que lo primero era Baza y no las ideologías y las líneas que marcaban los partidos, es llevar a cabo la agenda de su partido y de su socio de gobierno, antes de Vox y ahora tránsfuga, de fomentar el uso del coche y arrinconar las alternativas de movilidad sostenible». Ahora bien, concluye Gil van Gils, «tendrán que explicar a la ciudadanía qué servicios van a dejar de prestar y qué inversiones van a dejar de realizar con esos 200€ por bastetano/a que por seguir los «dictados de partido e ideológico nos va a costar su primera gran decisión a cada ciudadano/a de Baza, vamos a pagar para no hacer el carril bici».