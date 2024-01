IU Baza pide «estabilidad» para el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio

La Asamblea Local de Izquierda Unida pide que se adopten soluciones que den «estabilidad y tranquilidad» a las trabajadoras y a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y Ley de Dependencia en Baza, así como la valentía necesaria para poder garantizar estas condiciones.

Para el Portavoz Municipal de Izquierda Unida en Baza, Juan Ramón Gil van Gils, nos encontramos ante «el servicio municipal más sensible, con mayor envergadura a nivel de empleo, con más de 800 usuarios, de todos los que presta el ayuntamiento de Baza y, a la vez, con el servicio más maltratado, con menor estabilidad y más cambios de todos los que presta el ayuntamiento en los últimos 20 años, situación que hay que revertir para un mejor funcionamiento del mismo y una mejor atención a sus usuarios».

Para Gil van Gils, «estamos en el momento de trabajar en el camino de que el 1 de enero de 2025 sea la empresa pública municipal EMUVIBA la que preste el servicio, acabando con años de incertidumbre, de licitaciones con dos años de duración más prórrogas de año en año». Para ello, propone que «la empresa que actualmente presta el servicio, y cuyo grado de compromiso tanto con las trabajadoras como con los usuarios es el mayor que hemos visto en Baza nunca, siga prestando el servicio hasta esa fecha, y que mientras tanto se trabaje desde el ayuntamiento y la empresa pública municipal en la implementación de la gestión del mismo, de tal modo que la transición sea absolutamente limpia y tranquila y tanto usuarios, como trabajadoras, sigan manteniendo y mejorando sus derechos y el servicio que reciben a diario».

IU considera que el equipo de gobierno (PP y concejal no adscrito) está pecando de «una absoluta falta de valentía cuando decide sacar a licitación el servicio un año antes de que venza el contrato, hablando incluso de «la situación que se han encontrado» (lo que no es cierto, es una situación que conocían y que contó con el voto favorable del actual alcalde de la ciudad) y que no es más que la consecuencia de una contradicción administrativa solucionada mediante un procedimiento absolutamente legal como es el levantamiento del reparo de intervención a estas facturas, una figura absolutamente legal y que por lo tanto no supone ningún problema ni para las trabajadoras ni para los usuarios».

Para el portavoz de IU, «tanto la Junta, como la Diputación de Granada, como la Cámara de Cuentas están avalando las subidas del precio hora que dicta la Junta de Andalucía, y por lo tanto no hay ningún problema al respecto. Nos encontramos con trabajadoras que llevan más de 20 años prestando este servicio, por desgracia con muchas penalidades en muchos casos, meses sin cobrar, y conquistando derecho a derecho en actos de conciliación y en los juzgados, que merecen tener de una vez un entorno de trabajo estable y tranquilo, que les permitan centrarse exclusivamente en prestar el mejor servicio a sus usuarios».

Gil van Gils señala que IU Baza apostará fuerte por «esa solución definitiva a este problema, porque tenemos la valentía, la capacidad y el conocimiento para poder llevarlo a cabo, lo que parece que, en este momento, no tiene el equipo de «desgobierno» que pilota nuestra ciudad».