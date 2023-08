IU Baza en ningún caso apoyará un gobierno PP-Vox

JOSÉ UTRERA BAZA Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

IU Baza denuncia el uso partidista de los medios del ayuntamiento de Baza por parte del gobierno PP-VOX, tanto del gabinete de prensa (que según dicen trabaja para toda la corporación pero queda patente que no) como de su página web y canales en redes sociales, que en lugar de para difundir información institucional, están siendo utilizados por parte del gobierno municipal para atacar las legítimas posiciones del resto de los partidos que forman parte del ayuntamiento, para faltar a la verdad, faltar al respeto a los mismos con alusiones totalmente sectarias y para llamar a las personas que han formado o forman parte de otros partidos a llevar a cabo «golpes de estado» contra sus actuales representantes en el ayuntamiento bastetano. Gil van Gils considera al respecto que «por fin se está viendo el cambio que tanto cacareaban en nuestra ciudad, convirtiendo los espacios informativos del ayuntamiento en una especie de NODO en el que la opinión distinta es no solo rechazada, si no insultada, lejos del carácter institucional e informativo que deben tener. Como decíamos, no vale con cambiar, si no que el cambio debe ser en positivo, y como estamos comprobando, el cambio que nos propone el gobierno PP-VOX es a prácticas que hacía años que estaban desterradas».

«El PP de Baza, dado su carácter presidencialista y nada participativo, falta a la verdad al referirse a las negociaciones con Izquierda Unida en nuestra ciudad por una cuestión de principios: nunca negocian nada con nadie y nunca somenten nada a sus afiliados y afiliadas». Por eso no entienden que «quien se sienta en cada ocasión a negociar con otras fuerzas políticas en nombre de IU tiene la obligación de llevar una propuesta concreta de acuerdo a la Asamblea, no se puede votar lo que no existe. De ahí que se avance en las negociaciones y se lleguen a propuestas de acuerdo concretas, para tener algo que someter a debate y votación, pero no pasan de eso, de ser propuestas de acuerdo, en absoluto acuerdos cerrados. Cada vez que se nos ha hecho una propuesta se ha llevado a la Asamblea y votado y, cuando comprendimos que no íbamos llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el PP dejamos de negociar. Tienen tan poca idea de cómo funciona una negociación política, que confunden que los negociadores, en este caso yo, lleguen a una propuesta de acuerdo para poder debatir en su partido con que uno esté de acuerdo con la propuesta. Todas la votaciones al respecto han sido unánimes en el seno de nuestra asamblea, así que en cada momento he podido hacer exactamente lo que quería porque mi opinión siempre ha coincidido con la de mis compañeros y compañeras» afirma Juan Ramón Gil. Continua señalando que «el problema es que el PP está acostumbrado al ordeno y mando, y no comprende dicha forma de trabajar. Ellos entienden de cifras y de sueldos, por eso el alcalde preguntó directamente en las negociaciones cuál sería el salario de nuestro concejal, a lo que éste respondió lo que lleva años diciendo: los mismos ingresos que tiene en la actualidad, ni un euro más. Pero cuando salen de negociar sueldos, son absolutamente incapaces… Por eso han sido capaces de llegar un acuerdo con quien habla su mismo lenguaje, pero no tienen ni idea de negociar con aquellos grupos para los que lo importante no son los sueldos, si no las políticas que lleve adelante el ayuntamiento. Ahí se pierden y sólo se les ocurre el ataque y hablar de paripés». Con su «declaración», el gobierno PP-Vox ha «dinamitado cualquier posibilidad de apoyo del resto de los grupos municipales, fiándolo todo a su decisión de «invitar» a los miembros de otras candidaturas a llevar a cabo «golpes de estado» contra sus actuales concejales con el fin de que entren concejales más cómodos para ellos y que puedan hablar su mismo lenguaje. Aquí, y en esas manifestaciones de política nacional (ellos que sólo quieren hablar de Baza), en la que parecen olvidar quiénes son los fundadores de su partido, y de quiénes son herederos VOX, de quienes asumen ya completamente su ideario. Han decidido, básicamente, que o se «cargan» a los concejales que no les interesa, o se van del gobierno, ya que han volado cualquier posibilidad de acuerdo con los actuales portavoces municipales».