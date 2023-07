IU Baza considera prácticamente imposible alcanzar cualquier acuerdo con el PP

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Baza decidió votar negativamente en el Pleno de organización del ayuntamiento de las propuestas de retribuciones de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, del personal de libre designación así como de las indemnizaciones por asistencias a comisiones y plenos del resto de los concejales y concejalas del ayuntamiento. Dicha negativa no se produce por considerar excesivamente altos los salarios que se proponen, porque «no consideramos adecuado ni proporcionado que los 9 concejales del equipo de gobierno perciban salario del ayuntamiento, con su seguridad social incluida, concretamente 7 dedicaciones exclusivas y 2 dedicaciones parciales, a los que se suman 3 puestos de libre designación».

Para IU, dicha propuesta conlleva que en lugar de la comprometida reducción en el gasto de personal político del equipo de gobierno, que llegó a cifrarse en campaña electoral en un 15%, no sólo no se haya producido tal reducción y si un aumento de 23.012 euros con respecto a lo que se dedicó a esta partida el pasado año, a pesar de contar con dos concejales menos que el equipo de gobierno anterior. Esto supone un aumento de más del 5% en el gasto del equipo de gobierno respecto a la anualidad anterior, lo que supone a juicio del portavoz municipal de IU en Baza, Juan Ramón Gil van Gils, «un incumplimiento claro de los compromisos adquiridos con la ciudadanía de Baza, aumentando el gasto teniendo menos miembros en el equipo de gobierno, y además siendo un gobierno monocolor en situación de minoría. De este modo, no nos quedó otra alternativa que votar en contra de la propuesta, ya que resulta a todas luces inasumible».

Para Gil van Gils, tanto es así «que no sólo se encontraron con el voto en contra de los grupos que no apostaron por este gobierno en el Pleno de Constitución (PSOE e IU), si no que los dos partidos que los apoyaron en ese pleno Vox y Ciudadanos por Baza también votaron en contra de la misma, logrando el «poco envidiable» resultado de perder en menos de un mes el apoyo de los dos concejales que no eran del PP que les apoyaron para acceder a la alcaldía. Parece claro que no han escuchado lo que les decíamos desde que nos plantearon su propuesta hace unos 10 días en Junta de Portavoces, que era una propuesta que no nos gustaba y que iba a ser muy difícil de apoyar».

Sin embargo, para Izquierda Unida Baza lo más grave fue la nula capacidad de encajar la crítica por parte del equipo de gobierno y su alcalde, con interrupciones a los portavoces de los otros grupos, enfados evidentes y «faltas de respeto a prácticamente todos ellos, por lo que entendemos que no solo perdieron la votación sobre las retribuciones, si no que volaron los puentes para alcanzar acuerdos al respecto en próximos intentos. «Concretamente, en el caso de IU Baza, el alcalde demostró un desconocimiento y falta de respeto total al funcionamiento de nuestra organización, donde todas las grandes decisiones se toman de manera asamblearia y con la participación de todo aquel que lo desea, además de querer cuestionar la autoridad y la credibilidad de nuestro portavoz municipal tras 12 años de trayectoria, lo que nos parece de una gravedad extrema y una falta de respeto intolerable hacia un grupo y unas personas de las que dicen esperar apoyo.» Gil van Gils considera que el alcalde hace apreciaciones personales que nada tienen que ver con la realidad, «ya que en ningún momento de todo este proceso la Asamblea Local de IU Baza, y su portavoz municipal, han discrepado o votado internamente de manera distinta ya que el rechazo a la propuesta popular, a las 3 propuestas que se han realizado en firme ha sido unánime en la Asamblea. No se puede confundir la cordialidad debida de unas negociaciones con que haya una voluntad de llevar a cabo el acuerdo y que dicha voluntad haya sido quebrada, y eso es lo que hace el, por ahora, alcalde de Baza».

Juan Ramón Gil considera que el equipo de gobierno «lleva menos de un mes gobernando y ya quiere gobernar como si tuviera mayoría absoluta, cosa que, obviamente, no responde a la realidad». «Para cualquier asunto necesitan de al menos dos grupos políticos además del suyo, ya que serán el gobierno, pero solo tienen 9 concejales. Por lo tanto, tienen que escuchar mucho más y atender a las propuestas que se les hace, porque si no va a resultar imposible llevar adelante la acción de gobierno».

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Baza considera que se ha convertido en prácticamente imposible alcanzar ningún acuerdo político con el equipo de gobierno del PP en Baza, más allá de apoyar aquellos proyectos que sean beneficiosos para nuestra ciudad, como es lógico». Concluye.