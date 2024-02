IU Baza condena el acoso a la portavoz de Compromiso por Baza

La Asamblea Local de Izquierda Unida quiere condenar y mostrar su solidaridad con la Portavoz Municipal de Compromiso Por Baza, Lidia Sánchez, tras los lamentables sucesos acaecidos en el mismo Ayuntamiento de Baza tras la celebración del Pleno Extraordinario de presupuestos, un muy grave episodio de acoso a una corporativa municipal que resulta del todo inadmisible.

Para IU Baza, esta situación se une a otras formas de presión y acoso que están recibiendo principalmente los grupos minoritarios que no forman parte del equipo de gobierno, como pintadas, notas de prensa culpando de todo tipo de situaciones a dichos grupos, y otras estrategias de presión para conseguir aprobar lo que se quiere sin tener que ceder nada en las negociaciones de los asuntos. Ayer mismo, antes del lamentable episodio de acoso, el Portavoz Municipal de IU, Juan Ramón Gil van Gils, manifestaba que «el equipo de gobierno utiliza todo tipo de herramientas de presión porque no busca llegar a acuerdos, si no a rendiciones por parte de los grupos minoritarios».

Desde IU Baza se condena esta agresión, y se pide a quienes llaman constantemente a la confrontación y señalan con el dedo a culpables que nunca son ellos mismos, que empiecen a medir sus actuaciones y declaraciones para no seguir viviendo episodios de este tipo y evitar que puedan ir a mayores.