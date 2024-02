Para IU Baza la aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento no es una buena noticia para la ciudad

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Baza manifestó en el Pleno Municipal, a través de su portavoz municipal Juan Ramón Gil van Gils, su rechazo a los presupuestos para el año 2024 que proponía a debate el equipo de gobierno formado por Partido Popular y el concejal Rafael Azor, considerando que en ningún caso su aprobación constituye una buena noticia para la ciudad de Baza.

En primer lugar, desde IU Baza destacan que la aprobación de estos presupuestos supone «la confirmación definitiva del mayor número de personas liberadas en la historia de la ciudad, 10 concejales y 3 personas de libre designación, suponiendo el mayor coste también en estos más de 40 años, prácticamente medio millón de euros. «Todos los concejales que conforman el equipo de gobierno más 3 personas liberadas, mientras en muchos casos compatibilizan la tarea municipal con sus tareas privadas, como hacen los demás concejales pero sin cobrar una dedicación «exclusiva» y un sueldo del ayuntamiento de la ciudad».

En segundo lugar, destaca Gil van Gils, unos presupuestos «en los que desaparece la bolsa social de empleo o cualquier alternativa a la misma, mientras tanto le gusta decir al señor alcalde que él prefiere «dar puestos de trabajo que ayudas». Resulta que elimina este mecanismo que hacía exactamente esta opción, lo que resulta muy grave para IU Baza, ya que la bolsa social de empleo se creó en 2012 gracias a una moción presentada por nosotros en julio de 2011, y durante todos estos años ha supuesto entre 100 y 180 llamamientos al año, entre 100 y 180 personas que han trabajado en el ayuntamiento cada año un mes atendiendo a sus necesidades económicas. Para IU Baza, sólo la eliminación de la bolsa social de empleo o alternativa a la misma, supone motivo suficiente para rechazar el presupuesto».

Además, prosigue el portavoz de IU Baza « el presupuesto del ayuntamiento supone que por primera vez en estos 45 años de ayuntamientos democráticos se va a pagar gasto corriente (10.000€ en el cementerio o en compra de mobiliario urbano, 67.000€ en asfaltado, por ejemplo) con cargo a un préstamo a largo plazo, lo cual es muy grave y habla de la no sostenibilidad de las cuentas municipales, ya que con los ingresos ordinarios del ayuntamiento ya no hay suficiente para acometer los gastos corrientes del mismo, lo que a la larga traerá muchos problemas si no se actúa ya para solucionar el problema. Para IU Baza es imprescindible que se usen los dos años de carencia del préstamo que se va a suscribir en tomar las medidas que hagan nuestros servicios sostenibles, como sería la remunicipalización de servicios tan importantes como la recogida de basura y limpieza viaria o el alumbrado público, así como una importante inversión en energías renovables a través de una comunidad energética, como llevamos año proponiendo, para prestar mejores servicios y más económicos».

En definitiva, señalan desde IU Baza, «unos presupuestos desgraciadamente continuistas, y decimos desgraciadamente porque con el modelo anterior que el mal llamado «gobierno del cambio» mantiene lleva a la situación económica del ayuntamiento a un callejón de salida. Como son unos presupuestos continuistas, con más dinero para liberados políticos que nunca, sin bolsa social de empleo, sin soluciones a los problemas estructurales de la economía municipal, y que no dan respuesta a las necesidades de nuestra ciudad y su ciudadanía, no teníamos otra alternativa que votar en contra del mismo al igual que lo hacíamos con los presupuestos del PSOE. El cambio que nos vendían resulta que es más de lo mismo pero cobrando más, y evidentemente no podemos apoyarlo» Concluye, Gil van Gils.