IU Baza apoya a UGT y CCOO en su denuncia sobre los traslados interhospitalarios

Desde la asamblea de IU Baza ha querido mostrar su total apoyo a los sindicatos UGT y CCOO en su denuncia de las «condiciones en ... las que se realizan los traslados interhospitalarios en el Área Sanitaria de la zona Nordeste de Granada».

Desde IU Baza se quiere mostrar su «más enérgica protesta por la precarización de dichos traslados que supone un gran retroceso en la calidad como se venían prestando. La eliminación del equipo intrahospitalario que venía realizando dichos traslados y la obligación de ser realizados por el SUAP implica el trasvase del paciente de una unidad móvil a otra en plena calle, ya sea el área de servicio de Guadix o el puerto de la Mora, y disminuye la calidad asistencial y aumenta el riesgo para el paciente que recordemos es un paciente crítico».

Así mismo, durante el tiempo que el SUAP realiza dicho traslado la población (cerca de 30 mil habitantes) «queda atendida solo por un equipo de urgencias de Atención Primaria, lo que también supone una merma en la calidad asistencial a esa población».

IU Baza quiere hacer constar que esta nota «no va dirigida contra los profesionales, a los cuales reconocemos la excelente labor que realizan y el esfuerzo que hacen para poder suplir las deficiencias que el sistema les impone».