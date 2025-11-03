Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia de Urgencias en la puerta del Hospital de Baza JOSÉ UTRERA

IU Baza apoya a UGT y CCOO en su denuncia sobre los traslados interhospitalarios

La agrupación de izquierdas detaca el encomiable trabajo que realizan los trabajadores sanitarios para suplir el déficit del sistema

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Desde la asamblea de IU Baza ha querido mostrar su total apoyo a los sindicatos UGT y CCOO en su denuncia de las «condiciones en ... las que se realizan los traslados interhospitalarios en el Área Sanitaria de la zona Nordeste de Granada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IU Baza apoya a UGT y CCOO en su denuncia sobre los traslados interhospitalarios

IU Baza apoya a UGT y CCOO en su denuncia sobre los traslados interhospitalarios